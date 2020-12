"Loki" : comment la série Marvel résout un mystère d'"Avengers : Endgame"

publié le 15/12/2020 à 09:02

Qu'est-il arrivé à Loki après avoir récupéré le Tesseract dans Avengers : Endgame ? Cela fait plus d'un an que les fans attendent de découvrir la réponse dans la série Marvel-Disney+, consacrée au demi-frère de Thor et que l'on découvrira en mai 2021.

Rappelez-vous dans Avengers : Endgame, Tony Stark, Bruce Banner, Captain America et Ant-Man retournent à New York lors de l'attaque des Chitauris vue dans Avengers. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, la colère incontrôlable d'Hulk permet à Loki, alors prisonnier, de récupérer la Pierre de l'Infini et se téléporter dans un autre univers. En effet, cette Pierre permet à quiconque qui la possède de se diriger où il ou elle le souhaite dans l'univers.

Dans un premier extrait de Loki, qui fait office de bande-annonce, le mystère est enfin résolu dans les premières minutes de la vidéo. Diffusée pendant la conférence de Disney pour ses investisseurs, le 10 décembre dernier, elle est une mine d'informations pour les spectateurs et les spectatrices.

> Loki - Extrait exclusif (VOST) | Disney+

Loki arrive en plein désert

Notre anti-héros parfaitement incarné par Tom Hiddleston se retrouve en plein désert. Il s'agirait du désert de Gobi, entre la Chine et la Mongolie, si l'on en juge par les tenues traditionnelles portées par les trois protagonistes qui découvrent le dieu de la Malice. Une partie de son armure a d'ailleurs été endommagée par le voyage à travers l'espace.

Puisque l'on remarque que Loki n'a plus la Pierre de l'Infini, on peut en déduire que quelque chose s'est passé pendant son voyage. D'ailleurs Loki se crashe dans le désert de Gobi au lieu d'arriver "tout en douceur", comme il a pu le montrer dans les précédents films Marvel, lorsqu'il était en possession du Tesseract.

Pourquoi le Tesseract a-t-il choisi cette destination ? Ou bien que cherchait Loki en souhaitant se téléporter dans ce lieu ? Pour le moment, le mystère est total, mais on sait désormais où il a pu atterrir après son échappée dans Avengers : Endgame.