"Spider-Man 3" : vers une grande réunion de famille Maguire-Garfield-Holland ?

publié le 09/12/2020 à 14:22

La franchise Spider-Man s'apprête-t-elle à faire vivre aux fans un événement aussi mythique que le "Avengers Assemble !" de Captain America dans Endgame ? C'est ce qui semble se dessiner lorsque l'on regarde toutes les informations qui circulent autour du projet Spider-Man 3. Le magazine américain The Hollywood Reporter vient de confirmer que l'acteur Alfred Molina qui incarnait par le passé le méchant Docteur Octopus reprendra son rôle de savant fou dans Spider-Man 3. Otto Octavius était le principal ennemi du premier grand Spider-Man du cinéma, Tobey Maguire dans le film Spider-Man de Sam Raimi sorti en 2004.

Ce retour et ce mélange des personnages et des univers laissent penser à une fusion des aventures des trois derniers Spider-Men du cinéma : Tobey Maguire, Andrew Garfield et l'actuel titulaire, Tom Holland. La franchise de l'homme-araignée aime tout particulièrement cette idée de "multiverse" et de mondes parallèles comme l'a prouvé par exemple le film d'animation oscarisé Spider-Man: New Generation. L'idée d'un film avec les trois acteurs incarnant trois versions du même Peter Parker serait susceptible de causer quelques nœuds à notre cerveau mais aussi un événement capable de réjouir les fans comme jamais. La scène post-générique de Far From Home, avec l’apparition du J. Jonah Jameson joué par J.K. Simmons laissait déjà entendre cette idée du multiverse.

L'acteur Jamie Foxx va reprendre le rôle du méchant Electro (The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros), Andrew Garfield, reprendra le costume selon les informations de Collider et Tobey Maguire serait en négociation pour réapparaître. Du côté des femmes, c'est l'inverse, Kirsten Dunst (la Mary Jane Watson de Tobey Maguire) a déjà dit oui et Emma Stone (Gwen Stacy, l'amoureuse d'Andrew Garfield), qui est enceinte, continue d'être en discussion avec la production. Du beau monde donc !

L'homme qui pourrait être à l'origine de ce grand mélange (ou celui capable de le résoudre) pourrait bien être Doctor Strange. Benedict Cumberbatch qui incarne le célèbre sorcier de Marvel sera de retour et sera aussi à l'affiche de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. L'autre sorcière du MCU, Wanda (alias Scarlet Witch) va connaître elle aussi un petit problème de mondes parallèles dans la série WandaVision sur Disney+... Des intrigues étrangement semblables qui pourraient habilement se rejoindre dans un prochain Avengers.