"The Mandalorian", saison 2, épisode 4 : que signifie la scène finale ?

Cara Dune, Greef Karga, Mando et Mythrol dans "The Mandalorian"

publié le 23/11/2020 à 16:02

Décidément, cette saison 2 de The Mandalorian ne ménage pas les fans de Star Wars. En plus des hommages très réussis à la saga originelle de George Lucas, les nouveaux épisodes donnent des informations sur Baby Yoda et préparent l'arrivée d'Ahsoka Tano. Attention, la suite contient des spoilers.

C'est le fantôme de l'Empereur qui nous regarde dans la scène finale de l'épisode 4 de la saison 2. Mais comment et pourquoi ? Rappelons d'abord que Le Siège se termine à bord du Vaisseau amiral où l'un des membres de l'équipe de Greef Karga explique à une gradée de l'Empire, qu'un mouchard a été installé sur le Razor Crest. Il sera d'ailleurs payé et remercié grassement lors de "la nouvelle ère".

La jeune femme prévient ensuite Moff Gideon, qui observe, pectoraux en devant une étrange armure noire. Au départ, on peut penser qu'il est face à Dark Vador. Bien évidemment, ce n'est pas possible, puisque l'ancien Seigneur Sith est décédé quelque temps auparavant, comme on le voit dans Le Retour du Jedi (épisode 6). Alors, quid de cette rangée d'armures noires et que peut bien mijoter l'Empire ?



Shadow trooper ou Dark trooper ?

Moff Gideon face à la nouvelle armée de l'Empire ? Crédit : capture d'écran Disney+

Deux théories s'affrontent en attendant d'avoir une réponse dans The Mandalorian. Dans cette scène finale, un homme en combinaison blanche s'active sur ces armures noires. Certains et certaines ont pu reconnaître le symbole sur sa veste : c'est celui du Département Impérial de la recherche Militaire, chargé de créer des armes et des droïdes pour l'Empire. C'est pourquoi, les armures que nous voyons, seraient celles des Dark trooper phase III des droïdes de combat dont on entend parler pour la première fois dans Dark Forces, jeu vidéo sorti aux États-Unis en 1995 sur PC et Playstation. On les voit bien plus tard dans les jeux Star Wars : Battlefront.

Les Dark troopers phase III ont des armes de destruction d'une grande puissance, puisqu'ils peuvent détruire, par exemple, un char, et ont leurs armures noires comme dans l'épisode 4 de The Mandalorian.

Ces armures peuvent aussi appartenir à des Shadow trooper, variante des Stormtroopers, dont la tenue est entièrement noire. L'encyclopédie de Star Wars en ligne précise que l'équipement des Shadow trooper leur permet d'être invisibles des radars grâce au polymère stygien-triprismatique, un matériau. Les Shadow trooper n'ont pas encore été montré dans un film Star Wars. Leur première apparition sur un écran date du jeu vidéo Star Wars : Battlefront, sorti en 2015 en Europe et qui se déroule pendant la Guerre civile galactique, lorsque l'Empire et la Rébellion s'affrontent.

L'Empire contre-attaque, encore une fois

Grâce à l'épisode 9, L'Ascension de Skywalker, nous avons découvert que Palpatine n'est pas mort dans l'épisode 6, contrairement à ce que l'on voit (Vador le jette dans l'espace). Palpatine a réussi à rester en vie, grâce aux sciences occultes et les Sith. Ce qui veut dire qu'au moment où nous voyons cette scène finale de l'épisode 4 de The Mandalorian, Palpatine est en vie quelque part dans la galaxie ou déjà sur la planète Exegol.

Plus encore, Palpatine donc a laissé des instructions à ses sbires, tels Moff Gideon, pour permettre à l'Empire de renaître de ses cendres et continuer de régner sur la galaxie. En effet, la gradée qui reçoit le message du traître de Nevarro lui explique qu'il sera récompensé lors de "la nouvelle ère". Il devrait s'agir ici du Premier Ordre (épisodes 7,8 et 9), héritier de l'Empire et dont les ficelles sont tirées dans l'ombre par Palpatine, comme il le révèle à Kylo Ren dans L'Ascension de Skywalker. Moff Gideon est donc en train de préparer la contre-attaque de l'Empire avec les Shadow ou Dark trooper, prêts à attaquer les armées de la future Nouvelle République et perpétuer le régime instauré par Palpatine.