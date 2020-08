"The Flash" : Ben Affleck et Michael Keaton de retour en tant que Batman

Ben Affleck et Michael Keaton seront les deux Batman de "The Flash"

publié le 21/08/2020 à 15:43

Ce n'est pas un, mais deux Batman qui seront au casting de The Flash. Comme le révèle le média américain Vanity Fair, Ben Affleck portera de nouveau le costume du Chevalier Noir, qu'il avait laissé au placard depuis Justice League. Tout comme Michael Keaton, le Batman des films de Tim Burton et dont la dernière interprétation remonte à 28 ans.

Dans les cartons de Warner Bros depuis des années, The Flash devrait sortir pendant l'été 2022 et sera centré sur Barry Allen, incarné par Ezra Miller au cinéma. Réalisé par Andy Muschietti (Ça et Ça 2), The Flash sera adapté du comics Flashpoint de 2011. Ce comics est un crossover, avec une série principale et plusieurs histoires dérivées.

Barry retourne dans le passé pour sauver sa mère, assassinée, et son geste crée une multitude d’événements qui n'auraient jamais dû se produire. Batman aide alors le jeune héros à rétablir le temps. Dans le film, Michael Keaton sera le Batman du présent et Ben Affleck celui du passé.

Selon les informations de Vanity Fair, Ben Affleck a reçu le script de The Flash la semaine passée et a accepté de participer au projet. "Son Batman a une dichotomie très forte : c'est sa masculinité avec son apparence, cette silhouette imposante et sa mâchoire, et en même temps il est aussi très vulnérable. Il sait comment montrer cette vulnérabilité, il a juste besoin d'une histoire qui lui permet d'apporter ce contraste, cet équilibre", explique Andy Muschietti.

Flash et Batman ont une relation très forte

Dès leur première rencontre dans Justice League (2017), Bruce Wayne et Barry Allen partagent une connexion forte. Bruce Wayne est le mentor de l'adolescent qui cache ses pouvoirs et essaye depuis des années de faire sortir son père Henry Allen, de prison, accusé à tort à d'avoir assassiné son épouse Nora Allen. Barry Allen est le jeune homme qui redonne à Batman l'envie de se surpasser, éreinté après des années de luttes, la mort de Superman (dans Batman V Superman) et la culpabilité qui l'accompagne.

> Justice League - Bande Annonce Officielle (VOST)

"Les échanges et la relation entre Barry et le Bruce Wayne de Ben Affleck apporteront un niveau émotionnel comme nous n'avons jamais vu auparavant", précise Andy Muschietti avant d'ajouter : "C'est le film de Barry, c'est son histoire, mais ces deux personnages sont bien plus liés qu'on ne le pense. Leurs mères ont été tuées, et c'est l'un des fils conducteurs émotionnels du film. C'est là que le Batman de Ben Affleck entre en jeu".