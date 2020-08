"The Batman" : de nouveaux détails sur le scénario consacré au jeune Batman

publié le 14/08/2020 à 16:49

Encore quelques mois avant de découvrir The Batman. Réalisé par Matt Reeves, à qui l'on doit la trilogie Very Bad Trip, il sera centré sur le jeune Bruce Wayne, incarné par Robert Pattinson (Twilight), accompagné par son fidèle Alfred Pennyworth joué par Andy Serkis (Le Seigneur des Anneaux).

En attendant les premières images qui pourraient être diffusées pendant le DC Fandome, la convention virtuelle de DC Comics, le 22 août prochain, Mattson Tomlin, le co-scénariste de The Batman, a donné quelques informations au média américain Den of Geek. Contrairement au Batman incarné par Christian Bale et Ben Affleck, expérimenté et qui a déjà combattu de nombreux ennemis, celui de Robert Pattinson en est à ses débuts : "C'est la plus jeune version des Batman qu'on a pu voir récemment", résume Mattson Tomlin.

Les fans les plus frileux quant à cette nouvelle version de l'histoire du Chevalier Noir, seront peut-être rassurés par cette courte interview. La mort de Martha et Thomas Wayne sera bien sûr au cœur de la narration pour comprendre ce jeune justicier et sa lutte constante contre ses démons et le crime. "Je pense qu'en regardant Batman comme quelqu'un qui a vécu un traumatisme, et qui réagit à cela en faisant tout ce que l'on sait plutôt que d'être dans le déni, je pense que ce film aborde ce sujet d'une manière très amusante et surprenante", poursuit le co-scénariste. Difficile d'imaginer comment l'origine de Batman peut être "amusante", ni ce que Mattson Tomlin entend vraiment par cela. Dans tous les cas, il a de quoi piquer la curiosité des fans.