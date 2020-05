DC Comics : Henry Cavill bientôt de retour dans le costume de Superman ?

publié le 29/05/2020 à 18:00

Cela fait depuis 2016 avec Justice League que les fans n'ont pas vu Henry Cavill dans le costume de Superman. Après la sortie de ce film, certains médias américains avaient relayé l'information que l'acteur ne le porterait plus dans le DCEU (Univers cinématographique de DC Comics).

Alors qu'Henry Cavill n'avait officiellement pas communiqué sur son départ, puis troqué son costume de super-héros pour celui de Geralt de Riv dans la série Netflix The Witcher, voilà que Deadline dégaine une information sur son retour. Selon le média américain, l'acteur serait "en pleine négociations" avec Warner Bros pour reprendre son rôle de Superman dans les prochains films DC Comics.

Cependant, si Henry Cavill redevient bel et bien Superman, ce ne sera pas pour une suite de Man of Steel, ni Wonder Woman 1984 (dont la sortie a été repoussée à cause du coronavirus) ou du nouveau Suicide Squad de James Gunn. Selon Deadline, le Superman d'Henry Cavill pourrait faire une apparition dans Shazam 2!, Black Adam ou Aquaman 2, dont les tournages n'ont pas encore commencé.