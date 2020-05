publié le 04/05/2020 à 17:11

Voici une nouvelle qui devrait ravir les fans de la saga Twilight. L'autrice Stephanie Meyer a annoncé la sortie d'un nouveau tome, Midnight Sun (Soleil de minuit), pour le 4 août prochain, comme le rapporte le site de la chaîne américaine Good Morning America.

15 ans après Fascination, le premier tome de la saga Twilight, qui nous plonge dans la romance unique entre un vampire, Edward Cullen et une humaine, Bella Swan, la saga revient sur le devant de la scène littéraire. Les trois autres tomes, Tentation, Hésitation et Révélation ont aussi eu un gros succès. Les quatre romans ont été adaptés dans les années 2000 en cinq films avec Robert Pattinson et Kristen Stewart dans les rôles principaux.

Stephanie Meyer a expliqué dans un message pour Good Morning America : "Je suis très excitée de vous annoncer enfin la sortie de Midnigt Sun, le 4 août 2020. C'est une période complètement folle et je n'étais pas sûre que c'était le bon moment pour sortir ce livre, mais certains d'entre vous l'attendent depuis tellement, tellement longtemps. Cela ne me semblait pas juste de vous faire encore patienter. Désolée pour le mauvais timing. J'espère que ce livre sera une distraction loin de la réalité".

"Midnight Sun" est attendu pour l'été 2020 Crédit : Little Brown for Young Readers

Alors que racontera ce nouveau livre ? Il s'agit d'un prequel, qui se déroule avant la rencontre si célèbre entre Edward Cullen et Bella Swan. Plus encore, Midnight Sun racontera le premier chapitre Fascination du point de vue d'Edward. L'occasion d'en savoir plus sur sa vie de vampire dans la ville de Forks et ses sentiments lors de sa première rencontre avec Bella au lycée.

Il n'est pas précisé si le loup-garou Jacob (Taylor Lautner dans les films), meilleur ami de Bella, pour qui elle a, un temps des sentiments sera aussi dans Midnight Sun. Une chose est sûre, il ne faudra pas s'attendre à avoir plus d'informations sur la vie du couple après la fin du dernier tome : Révélation, avec leur fille Renesmée (Mackenzie Foy).