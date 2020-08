"Star Wars" : tout ce que l'on sait déjà de la série sur Obi-Wan Kenobi

publié le 31/07/2020 à 11:47

Cela fait depuis la fin de La Revanche des Sith, soit 15 ans que les fans de Star Wars attendent de revoir Ewan McGregor dans le costume d'Obi-Wan Kenobi. En août 2019, après des années de rumeurs, Disney et Lucasfilm annoncent officiellement qu'une série lui sera consacrée.

Peu de temps après cette annonce, Ewan McGregor sort lui aussi du silence et avoue qu'il a eu du mal à mentir aux fans, puisqu'il était au courant de son retour depuis 5 ans. "C'était très difficile, je n'avais pas le droit de dire la vérité (...) parce que la franchise et le studio veulent tout garder super secret", démarre l'acteur. "Où que j'aille pendant cette décennie, tout le monde me demandait si j'allais rejouer Obi-Wan. Je devais répondre : 'S'ils veulent de moi, je reviendrais', et ça me faisait passer pour le mec qui essaye d'avoir le rôle, alors que je l'avais déjà", confiait-il sur le plateau de Jimmy Kimmel.

Un an après ces nouvelles réjouissantes pour la communauté Star Wars, où en est-on dans la production de la série qui devait être diffusée pour 2021 sur Disney+ ? Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Elle se déroulera 8 ans après "La Revanche des Sith"

Le site officiel de Star Wars précise aux fans que les nouvelles aventures d'Obi-Wan Kenobi se dérouleront "8 ans après les événements de La Revanche des Sith", sur la planète Tatooine, dernier endroit où nous avons vu Obi-Wan Kenobi remettre Luke Skywalker à Owen Lars et Beru Whitesun [l'oncle et la tante de Luke]. Obi-Wan se rend ensuite dans le désert de Tatooine où il vit comme un ermite. Il prend le nom du "Vieux Ben" et veille, de loin, sur Luke Skywalker, qui grandit loin de la Force obscure de son père Dark Vador.

On ignore dans la suite des films ce qu'a pu faire Obi-Wan pendant toutes ces années de solitude avant que Luke ne vienne le trouver dans Un nouvel espoir. Le Jedi a pu continuer d'exercer sa Force. Ce qui lui aurait permis, entre autres, de communiquer avec son ancien maître Qui-Gon Jinn, comme Yoda lui a appris dans La Revanche des Sith. Interrogé sur son potentiel retour dans la galaxie très très lointaine, voici ce que confiait Liam Neeson en 2018 : "C'est la première fois qu'on me demande si je pourrais rejouer Qui-Gon Jinn. Personne n'a essayé de me contacter. Mais je sais que dans le monde de Star Wars, tout est possible".

Elle comptera 6 épisodes

Deborah Chow (Le Prix à payer) est la réalisatrice de la série qui aura 6 épisodes. Elle a d'ailleurs dirigé quelques épisodes de The Mandalorian. À cause de la pandémie de coronavirus, le tournage a été repoussé à mars 2021, selon le site américain Movie Web, ce qui veut dire qu'on peut espérer la découvrir fin 2021 voire en 2022.

Vers un retour d'Hayden Christensen ?

Selon le site LRM Online, Hayden Christensen aurait signé pour un rôle régulier, ce qui laisse supposer, si l'information est confirmée, qu'il ne s'agira pas d'un simple caméo. Mais attention, Lucasfilm et Disney n'ont encore rien dit à ce sujet. Anakin pourrait réapparaître pendant des scènes flash-backs d'Obi-Wan. En effet, le site Comic Book Movie précise que la série devrait nous ramener le temps de quelques scènes à l'époque de La Guerre des Clones (épisode 2). L'occasion d'explorer la culpabilité et les regrets qui doivent ronger Obi-Wan, qui n'a pas su détecter que son apprenti glissait vers le Côté Obscur.

Ewan McGregor et Hayden Christensen dans "La Revanche des Sith" Crédit : Lucasfilm Ltd.

Un casting pour de jeunes Luke et Leia Skywalker

Le blog The Illuminerdi révèle que le casting s'intensifie pour la série Obi-Wan. Et cette information, à prendre avec des pincettes, en dit beaucoup sur le scénario, encore tenu secret, de la série. En effet, selon le blog, la production rechercherait "deux enfants : une fille et un garçon entre 8 et 11 ans" pour "des rôles principaux".



Il n'en faut pas plus pour en déduire que ce duo pourrait très bien incarner les jeunes Leia et Luke Skywalker. Les âges recherchés par la production collent avec la chronologie de la série Obi-Wan qui se déroulera 8 ans après La Revanche des Sith, soit 8 ans après la mort de Padmée et la naissance des jumeaux. On en saurait donc plus sur leur enfance à Alderaan et Tatooine.