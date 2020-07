"Umbrella Academy" (Netflix) : le recap' indispensable avant la saison 2

publié le 29/07/2020 à 14:16

Après un an d'attente, Umbrella Academy dévoile bientôt sa deuxième saison. Les nouveaux épisodes seront disponibles dès le 31 juillet prochain sur Netflix.

Pour cette saison 2, les 7 membres aux super-pouvoirs de la famille Hargreeves : Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), Ben (Justin H. Min) , Number 5 (Aidan Gallagher) et Vanya (Ellen Page) se retrouvent propulsés en 1963, quelques jours avant une nouvelle apocalypse. Number 5 va devoir de nouveau retrouver sa fratrie qui a refait sa vie dans cette époque, quelques jours avant l'assassinant de J.F. Kennedy à Dallas.

Arriveront-ils une nouvelle fois à contrer la Commission, cet organisme qui gère tous les événements historiques ? Vanya pourra-t-elle contrôler ses pouvoirs ? Les fans découvriront toutes les réponses très vite dans cette saison qui s'annonce aussi réussie que la première avec une bande-son entraînante et des répliques de Klaus, toujours aussi savoureuses. Mais avant de bing watcher tout cela, que s'est-il déjà passé dans la saison 1 ? Pour vous rafraîchir la mémoire, découvrez notre recap' indispensable, à lire en écoutant I Think We're Alone Now de Tiffany.

> Umbrella Academy - Saison 2 | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

1. 7 personnages aux pouvoirs différents

Les 7 membres de la famille Hargreeves sont tous nés le 1er octobre 1989. Leurs mères n'étaient pas enceintes avant leurs accouchements surprises. Sir Reginald (Colm Feore) achète 7 bébés nés ce fameux jour et les entraîne pour devenir une super-team. Il ne leur donne pas des prénoms, mais des chiffres de 1 à 7. Chacun à ses pouvoirs et son rôle précis à remplir dans l'Umbrella Academy. Ainsi :

- Luther (Number 1) : force surhumaine et corps métamorphosé par une injection qui lui sauve la vie, mais le transforme en gorille humain. "Aîné" de la famille, il est profondément amoureux d’Allison depuis leur enfance.

- Diego (Number 2) : le plus proche des enfants de Grace, le cyborg qui a élevé et donné de l'amour maternel à la fratrie. Tête brûlée, a comme pouvoir la télékinésie (il peut lancer des objets par la pensée) et est un as des couteaux.

- Allison (Number 3) : elle peut manipuler la pensée de quiconque en lui faisant croire et faire ce qu'elle veut en démarrant la phrase 'J'ai entendu une rumeur'. Un pouvoir qu'elle a refusé d'utiliser après avoir perdu la garde de sa fille et son mari. Vanya lui tranche la gorge à la fin de la saison 1, l'empêchant de parler. Elle a aussi des sentiments pour Luther.

- Klaus (Number 4) : peut communiquer avec les morts et est le seul de la famille à voir et parler avec Ben (numéro 6), décédé pendant leur enfance. Souffre d'une addiction à la drogue et l'alcool pour éviter d'entendre tous les jours les morts lui parler. Après son voyage dans le passé, Guerre du Viêt Nam, il essaye d'être clean, mais souffre de stress post-traumatique.

- Five (Number 5) : peut voyager dans le temps et se téléporter. À 13 ans, il fait un bond dans le futur ravagé par l'apocalypse. Il parvient à rentrer dans son époque. Alors qu'il est âgé de 56 ans, il se retrouve dans son corps d'adolescent en sachant tout ce qu'il va se passer. Il se bat contre la Comission, organisme qui régit tous les événements historiques.



- Ben (Number 6) : est décédé enfant au cours d'une mission, mais il peut toujours parler et interagir avec Klaus. Ses pouvoirs sont peu connus, mais il peut se transformer en une créature monstrueuse tentaculaire, comme on le voit dans le final de la saison 1.



- Vanya (Number 7) : elle est en réalité la plus puissante de la famille (nous y viendrons après), mais son père, incapable de contrôler ses pouvoirs lui a effacé la mémoire grâce au pouvoir d'Allison. Elle est devenue violoniste et a écrit un livre sur sa famille, l'éloignant encore plus de ses frères et sœurs.

2. Vanya a provoqué l'Apocalypse

C'est bien Vanya qui déclenche l'Apocalypse à la fin de la saison 1. Avant d'arriver à ce final de toute beauté, la jeune femme comprend, presque en même temps que sa sœur et ses frères, qu'elle a des pouvoirs. Elle peut créer des ondes de choc dévastatrices grâce aux sons et lorsqu'elle est furieuse. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle tue Leonard Peabody, qui a tout fait pour gagner sa confiance et se venger de la famille Hargreeves. Né le même jour que les enfants de la Umbrella Academy, il était persuadé d'avoir lui aussi des pouvoirs, mais rejeté par Sir Reginald il fait le serment de se venger.



Pendant son concert de violon, Vanya entre dans une sorte de transe et devient blanche entourée de halo, dans les comics éponymes, elle est appelée le "White Violin" (Violon Blanc). Elle est concrètement en train de se préparer à faire exploser notre Terre, mais Allison parvient à détourner son attention. Sauf que son rayon surpuissant détruit la Lune dont un fragment s'écrase sur Terre et provoque l'Apocalypse. Les héros et les héroïnes y échappent de peu en retournant dans le passé grâce à Number 5.

3. Un nouveau voyage dans le temps

La saison 1 se termine avec notre joyeuse famille réunie dans le passé. Ils ont de nouveau 13 ans. Ce qui veut dire qu'ils ont pu échapper à l'Apocalypse et qu'ils peuvent changer le cours du temps pour sauver leur futur. On se doute que ce retour dans leurs corps d'adolescents avec leurs consciences d'adultes sera savoureux. Les enfants pourront aussi revoir leur père, leur mère et Pogo, toujours en vie à cette époque.

4. Hazel et Agnes ont survécu à l'Apocalypse

Agnes (Sheila McCarthy ) et Hazel (Cameron Britton) Crédit : capture d'écran YouTube

C'est une histoire d'amour improbable, qui survit à tout. Pour sauver l'élue de son cœur, Hazel assassine sa boss, la directrice de la Comission (Kate Walsh) et récupère la valise qui contient la machine à voyager dans le temps. Agnes et Hazel s'échappent alors de notre époque in extremis, alors balayée par l'Apocalypse provoquée par Vanya. Quant à Cha-Cha (Mary J. Blige), la coéquipière d'Hazel, elle a survécu à l'accident provoqué par ce dernier, mais on ignore où elle peut se trouver.

5. Pogo, Grace et Sir Reginald sont morts

Alors que la saison 1 démarre avec la mort inexpliquée de Sir Reginald, il explique finalement tout le mystère de son décès à Klaus. Lors d'une transe, le jeune homme parvient à revoir son père et découvrir la vérité : Sir Reginald a orchestré sa mort pour rassembler ses 7 enfants dispersés et brouillés. On découvre aussi que Sir Reginald était auparavant marié, sur une autre planète, mais son épouse est morte d'une maladie. Juste avant de mourir, il libère des lucioles dans l'atmosphère qui pourrait être à l'origine de la fécondation des 7 membres de la Umbrella Academy.

Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) et Grace Hargreeves (Jordan Claire Robbins) Crédit : Christos Kalohoridis / Netflix

Grace ou Maman, véritable cœur de la famille dont Diego était le plus proche. C'est grâce à elle qu'il apprend à parler sans son bégaiement et qu'il devient confiant. Mais Grace est victime d'un bug après l'attaque de la Commission à la demeure familiale et Diego décide de l'éteindre dans une scène tire-larmes. Grace meurt ensuite dans l'effondrement du manoir provoqué par Vanya. Enfin, Pogo est tué par Vanya ivre de rage, lorsqu'elle découvre qu'il lui ment sur ses pouvoirs depuis son enfance.

6. L'évolution des pouvoirs de Klaus

Pendant l'assaut des forces de la Commission dans l'opéra, Klaus parvient à faire en sorte que Ben puisse interagir dans notre monde en fusionnant leurs pouvoirs : les tentacules de la Bête de Ben apparaissent alors et détruisent leur ennemi. Plus Klaus devient sobre et puissant, plus Ben revient de manière physique dans notre monde. Il a ainsi pu donner un coup-de-poing à Klaus et sauver Diego, sans que sa fratrie se rende compte qu'il était présent.