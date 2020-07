publié le 29/07/2020 à 11:26

Les Emmy Awards 2020 ont dévoilé leurs nominations. Et c'est un carton plein pour Watchmen, adaptée des comics éponymes et produite par HBO avec 26 nominations, suivie par La Fabuleuse Mme Maisel (20 nominations) et Succession (18 nominations). Netflix avec au total 160 nominations, coiffe au poteau son rival HBO, qui cumule 107 nominations.

"2020 n'est pas seulement une crise sanitaire mondiale. Cette année, nous sommes aussi les témoins d'un des plus grands combats pour la justice sociale dans l'histoire", a expliqué Frank Scherma le président de l'Académie des Emmy Awards. Axée autour du massacre de plusieurs centaines d'habitants noirs de la ville de Tulsa (Oklahoma) en 1921 par des émeutiers blancs, Watchmen plonge au coeur des violences racistes et brutalités policières, des thèmes cruellement d'actualité aux États-Unis depuis la fin mai.

Chaque année les Emmy's récompensent les meilleures séries et performances de l'année. Cette 72e édition, qui risque d'être virtuelle en raison de l'épidémie du coronavirus, se déroulera le 20 septembre prochain aux États-Unis. Découvrez la liste des nominations.

La liste complète des nominations des Emmy's 2020

Meilleure série dramatique :

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid's Tale

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession

Brian Cox, le patriarche de "Succession" Crédit : HBO

Meilleure comédie

Larry et son nombril

Dead to Me

The Good Place

Insecure

La Méthode Kominsky

La Fabuleuse Mme Maisel

Schitt's Creek

What We Do In The Shadows



Meilleur acteur dans une série dramatique

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Steve Carell, The Morning Show

Brian Cox, Succession

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession



Meilleure actrice dans une série dramatique

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Sandra Oh, Killing Eve

Zendaya, Euphoria

Zendaya, aka Rue Bennett dans "Euphoria" Crédit : HBO

Meilleur acteur dans une série-comédie

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, La Méthode Kominsky

Eugene Levy, Schitt's Creek

Ramy Youssef, Ramy



Meilleure actrice dans une série-comédie

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, La Fabuleuse Mme Maisel

Linda Cardellini, Dead to Me

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish



Meilleure actrice guest-star dans une série comique

Angela Bassett, Black Lady Sketch Show

Bette Midler, The Politician

Maya Rudolph, The Good Place

Maya Rudolph, Saturday Night Live

Wanda Sykes, La Fabuleuse Mme Maisel

Phoebe Waller-Bridge, Saturday Night Live

Meilleur acteur guest-star dans une série comique

Adam Driver, Saturday Night Live

Luke Kirby, La Fabuleuse Mme Maisel

Eddie Murphy, Saturday Night Live

Dev Patel, Modern Love

Brad Pitt, Saturday Night Live

Fred Willard, Modern Family

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique

Nicholas Braun, Succession

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Mark Duplass, The Morning Show

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Matthew Macfadyen, Succession

Bradley Whitford, The Handmaid's Tale : la servante écarlate

Jeffrey Wright, Westworld



Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique

Helena Bonham Carter, The Crown

Laura Dern, Big Little Lies

Julia Garner, Ozark

Thandie Newton, Westworld

Fiona Shaw, Killing Eve

Sarah Snook, Succession

Meryl Streep, Big Little Lies

Samira Wiley, The Handmaid's Tale : la servante écarlate

Laura Dern dans "Big Little Lies" Crédit : HBO

Meilleure actrice guest-star dans une série dramatique

Alexis Bledel, The Handmaid's Tale : la servante écarlate

Laverne Cox, Orange Is The New Black

Cherry Jones, Succession

Phylicia Rashad, This Is Us

Cicely Tyson, Murder

Harriet Walter, Succession



Meilleur acteur guest-star dans une série dramatique

Jason Bateman, The Outsider

Ron Cephas Jones, This Is Us

James Cromwell, Succession

Giancarlo Esposito, The Mandalorian

Andrew Scott, Black Mirror

Martin Short, The Morning Show



Meilleur second rôle masculin dans une série-comédie

Mahershala Ali, Ramy

Alan Arkin, La Méthode Kominsky

Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine

Sterling K. Brown, La Fabuleuse Mme Maisel

William Jackson Harper, The Good Place

Daniel Levy, Schitt's Creek

Tony Shalhoub, La Fabuleuse Mme Maisel

Kenan Thompson, Saturday Night Live



Meilleur second rôle féminin dans une série-comédie

Alex Borstein, La Fabuleuse Mme Maisel

D'Arcy Carden, The Good Place

Betty Gilpin, GLOW

Marin Hinkle, La Fabuleuse Mme Maisel

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Annie Murphy, Schitt's Creek

Yvonne Orji, Insecure

Cecily Strong, Saturday Night Live



Meilleure mini-série

Little Fires Everywhere

Mrs America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

Regina King dans la série "Watchmen" Crédit : HBO

Meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm

Jeremy Irons, Watchmen

Hugh Jackman, Bad Education

Paul Mescal, Normal People

Jeremy Pope, Hollywood

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True



Meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm

Cate Blanchett, Mrs America

Shira Haas, Unorthodox

Regina King, Watchmen

Octavia Spencer, Self Made

Kerry Washington, Little Fires Everywhere



Meilleur téléfilm

American Son

Bad Education

Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones

El Camino: A Breaking Bad Movie

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend