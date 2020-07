"The Witcher" : Netflix annonce un préquel pour la série

Ciri (Freya Allan), Geralt (Henry Cavill) et Yennefer (Anya Chalotra) dans "The Witcher"

publié le 28/07/2020 à 12:41

The Witcher, la série phénomène de Netflix adaptée de l'oeuvre d'Andrzej Sapkowski se poursuit. Le 26 juillet dernier, la plate-forme de streaming a annoncé The Witcher : Blood Origin, une mini-série composée de 6 épisodes.

Prévue "prochainement", elle se déroulera 1.200 ans avant les aventures de Geralt de Riv (Henry Cavill), Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra), Cirilla (Freya Allan) et Jaskier (Joey Batey). The Witcher : Blood Origin est donc un prequel de The Witcher qui révélera entre autres, l'histoire du premier Sorceleur et l'origine de la "conjonction des sphères", c'est-à-dire lorsque les mondes des hommes, des elfes et des créatures de l'ombre ont fusionné en un seul et même territoire.

"Depuis que j'ai lu pour la première fois les livres de The Witcher, une question me brûle l'esprit : à quoi ressemblait vraiment le monde des Elfes avant l'arrivée cataclysmique des humains ? J'ai toujours été fasciné par l’essor et la chute des civilisations, comment les sciences, les découvertes et la culture s’épanouissent juste avant cette chute", précise le showrunner Declan de Barra. Scénariste et musicien qui a composé The Song of the White Wolf dans The Witcher, accompagné de la productrice Lauren Schmidt Hissrich, qui avait aussi produit la série de 2019.

On connaît tous Geralt de Riv. Mais est-ce que tu sais qui est le premier Sorceleur ?



On prépare la mini-série “The Witcher : Blood Origin”, un spin-off de The Witcher où tu pourras faire connaissance avec le tout premier Sorceleur. Et ça arrive… prochainement. — Netflix France (@NetflixFR) July 27, 2020

"C’est passionnant de voir le monde de The Witcher s'étendre, comme cela était prévu au tout début. J'espère que cela attirera davantage de fans dans l’univers de mes livres", confie l'auteur Andrzej Sapkowski dans le communiqué Netflix. Il sera d'ailleurs le consultant créatif de la série. "C'est un défi passionnant d'explorer et d'étendre l'univers de The Witcher créé par Andrzej Sapkowski, et nous sommes impatients de présenter aux fans de nouveaux personnages et une histoire originale qui enrichira encore plus notre monde magique et mythique", explique de son côté Lauren Schmidt Hissrich.