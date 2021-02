publié le 15/02/2021 à 13:28

C'est un renvoi qui fait beaucoup de bruit. Le 10 février dernier, la communauté Star Wars a appris le renvoi de Gina Carano, l'interprète de l'héroïne Cara Dune dans la série The Mandalorian. L'actrice ne sera donc plus au casting de la future saison de la série, ni du spin-off Rangers of The New Republic.

Dans un communiqué officiel, Lucasfilm explique que "Gina Carano n'est dorénavant plus employée par Lucasfilm et ne le sera plus à l'avenir". En cause ? Un tweet où l'actrice, qui avait déjà fait polémique avec des messages transphobes et complotistes en novembre 2020, expliquait qu'être "un sénateur républicain" était "comme être un Juif pendant l'Holocauste". Son message a été retiré de son compte Twitter, mais des captures d'écran subsistent, car Internet n'oublie jamais rien.

"Ses messages sur les médias sociaux dénigrant les gens en fonction de leur identité culturelle et religieuse sont odieux et inacceptables", conclut le communiqué de Lucasfilm partagé par le média américain The Hollywood Reporter.

Les fans sont montés au créneau dès novembre 2020

Le 15 novembre dernier, Gina Carano a ainsi tweeté un discours anti-masque, alors que les États-Unis sont l'un des pays les plus touchés par le coronavirus. "Les leaders démocratiques du gouvernement recommandent désormais de porter des bandeaux sur les yeux en plus des masques, afin de nous cacher la vérité sur ce qui est en train de se passer." De quoi alimenter les théories complotistes sur la gestion du coronavirus dans le pays. Le #FireGinaCarano, était alors devenu l'un des plus utilisés sur Twitter.

Plus encore, Gina Carano avait posté un message où elle demande de "nettoyer le processus électoral" après la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, faisant ainsi écho aux messages de Donald Trump, qui affirmait sans preuve, qu'une fraude électorale avait eu lieu afin de donner Biden vainqueur.

Mais, son renvoi divise aussi la communauté

Le renvoi de Gina Carano ne fait pas que des heureux et des heureuses. Comme le rapporte le média américain We Got This Covred, une pétition est en ligne pour demander le retour de Gina Carano dans la galaxie Star Wars. Créée dans la foulée de l'annonce de son renvoi, elle compte, ce 15 février, plus de 4.000 signatures. Elle est "à l'intention des dirigeants de Disney" et son créateur Logan Norfle et leur demande "de laisser les aspects politiques de côté", car "la prestation de Gina Carano en Cara Dune est une joie à regarder et The Mandalorian ne serait plus pareil sans elle".

Le journaliste Jonathan Chait du New York Magazine explique de son côté que le message de Gina Carano n'est "en aucun cas antisémite", rapporte le média Deadline. Et qu'"Hollywood peut bien choisir avec qui il veut travailler, mais une société plus juste et plus libérale est capable de créer un espace entre les positions politiques d'un individu et celles de ses employeurs", poursuit-il.

Pour le moment, Gina Carano et son équipe n'ont pas accordé d'interviews à la suite de son renvoi de Lucasfilm.