publié le 05/11/2020 à 15:16

Alors que les caméras sont tournées vers un scrutin présidentiel à l'issue incertaine aux États-Unis, la prolifération du nouveau coronavirus continue à s'accélérer à travers le monde. En ce début du mois de novembre, de nombreux records de cas ont été enregistrés dans plusieurs pays.

C'est d'ailleurs le cas aux États-Unis, qui a pour la première fois enregistré plus de 100.000 nouvelles infections le 4 novembre, au lendemain de l'élection présidentielle. 1.616 morts ont par ailleurs été comptabilisées. Avec ces nouveaux chiffres, le pays se rapproche de la barre des 10 millions de cas et des 250.000 morts depuis le début de l'épidémie.

À l'Est, la situation russe se dégrade elle aussi. Les autorités sanitaires locales ont également déclaré un nombre record d'infections quotidiennes, ce jeudi 5 novembre, avec près de 20.000 nouveaux malades. Ses pays voisins sont aussi touchés : l'Ukraine a vécu sa pire journée depuis le début de l'épidémie le 4 novembre, frôlant la barre des 10.000 cas en 24h, et la Biélorussie a récemment franchi le seuil de 100.000 contaminations au total.

Un durcissement des mesures sanitaires

Parmi les autres pays qui déclarent leurs chiffres les plus importants de l'année : la Pologne, qui a rajouté plus de 27.000 infections à son compteur, l'Autriche avec près de 7.000 cas le 4 novembre, ou encore la Suisse, 21.842 cas le 3 novembre. Pour l'État helvétique, c'est plus du double du précédent record de cas quotidien.

Sans surprise, cette aggravation est suivie de nouvelles restrictions adoptées par différents gouvernements. En Italie, quatre régions se sont vu imposer des mesures de confinement, et un couvre-feu national débutera ce jeudi 5 novembre à 22h. L'Angleterre, elle, est rentrée dans une deuxième période de confinement.