"Le Livre de Boba Fett" : ce que l'on sait déjà de la série "Star Wars"

publié le 26/12/2020 à 11:10

37 ans après avoir terminé dans la gueule du Sarlacc dans Le Retour du Jedi, Boba Fett est bel et bien de retour sur nos écrans. Le chasseur de primes est l'une des belles surprises de la saison 2 de The Mandalorian, qui nous a préparé à la suite de ses aventures dans Le Livre de Boba Fett.

Ce prochain spin-off de The Mandalorian a été teasé aux fans dans la scène post-générique de l'épisode 8 de la saison 2 de la série. Boba Fett et Fennec Shand sont de retour sur Tatooine et s'introduisent dans le palais de feu Jabba le Hutt. D'un coup de blaster Boba Fett élimine Bib Fortuna, l'ancien bras droit de Jabba le Hutt, et s'installe sur le trône. Fennec Shand le rejoint, nous montrant que le duo devient ainsi le roi et la reine d'un nouvel empire du crime. Arrive ensuite le titre du Livre de Boba Fett et sa date de diffusion sur Disney+ : Noël 2021.

Interviewé par la chaîne américaine Good Morning America, le 22 décembre 2020, le réalisateur Jon Favreau a donné plus de détails sur ce troisième spin-off de The Mandalorian.



> Jon Favreau talks about the season 2 finale of ‘The Mandalorian’ l GMA

Comme l'a expliqué Jon Favreau, le secret a été soigneusement gardé autour du Livre de Boba Fett, actuellement en post-production. On ignore combien d'épisodes compteront cette série réalisée et produite par les géniaux Jon Favreau, Robert Rodriguez et Dave Filoni, mais qu'elle sera bien "séparée" de la saison 3 de The Mandalorian.