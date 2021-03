publié le 30/03/2021 à 13:43

Cela fait 16 ans que les fans de Star Wars espèrent revoir à l'écran Ewan McGregor dans le costume d'Obi-Wan Kenobi. D'ici la fin 2021 ou en 2022, ce rêve sera bientôt exaucé puisqu'une série Star Wars sur le Maître Jedi est prévue sur Disney+.

Obi-Wan Kenobi est sans aucun doute l'un des personnages les plus populaires de la saga, incarné par Ewan McGregor pour la première fois en 1999 dans La Menace Fantôme. Après sa dernière apparition dans La Revanche des Sith, où il décide de rester sur la planète Tatooine et veiller sur le jeune Luke Skywalker, le public a maintes fois souhaité le retrouver.



Après des années de rumeur, c'est en août 2019, Disney et Lucasfilm annoncent officiellement le retour d'Obi-Wan Kenobi. Peu de temps après, Ewan McGregor sort lui aussi du silence et avoue qu'il a eu du mal à mentir aux fans, puisqu'il était au courant de son retour depuis 5 ans. "Où que j'aille pendant cette décennie, tout le monde me demandait si j'allais rejouer Obi-Wan. Je devais répondre : 'S'ils veulent de moi, je reviendrai', et ça me faisait passer pour le mec qui essaye d'avoir le rôle, alors que je l'avais déjà", confiait-il sur le plateau de Jimmy Kimmel.

En décembre dernier, la série sur Kenobi, qui n'a pas encore de titre officiel, prend encore plus d'ampleur lors de la conférences des investisseurs de Disney en décembre dernier, et tout récemment avec l'annonce du casting. RTL Pop Culture fait le point sur tout ce que l'on sait déjà du retour d'Obi Wan sur nos écrans.

Le grand retour d'Anakin Skywalker

Hayden Christensen reprendra son rôle de Dark Vador dans la série, comme cela a été révélé en décembre dernier. "Bien évidemment, Anakin et Obi-Wan n'étaient pas en très bons termes la dernière fois qu'on les a vus. Ça va être très intéressant de voir comment une réalisatrice aussi exceptionnelle que Deborah Chow nous réserve. Je suis impatient de travailler de nouveau avec Ewan. Ça fait du bien d'être de retour", a d'ailleurs expliqué Hayden Christensen dans un communiqué officiel.



Ewan McGregor et Hayden Christensen dans "La Revanche des Sith" Crédit : Lucasfilm Ltd.

De son côté Ewan McGregor a précisé dans les colonnes du Hollywood Reporter : "La plus belle chose de cette série, c'est qu'elle me permet de retrouver Hayden" en ajoutant qu'Obi-Wan et Dark Vador s'affronteront "de nouveau" avant la fin de la série. Quant à Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, elle parle "de la revanche du siècle", annonçant ainsi un nouveau duel au sabre entre les deux anciens "frères".

Elle se déroulera 10 ans après "La Revanche des Sith"

Le site officiel de Lucasfilm avait d'abord expliqué que la série se déroulera 8 ans après l'épisode 3 de la prélogie. Ce sera en réalité une décennie après le terrible duel au sabre laser entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker sur Mustafar, la mort de Padmée Amidala, la naissance des jumeaux Skywalker, l'exil de Yoda sur Dagobah et l'exécution de l'Ordre 66, que nous retrouverons Obi-Wan.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Réalisée par Deborah Chow, elle aura 6 épisodes

Deborah Chow (Le Prix à payer) est la réalisatrice de la série qui aura 6 épisodes, d'une heure chacun. Elle a d'ailleurs dirigé quelques épisodes de The Mandalorian. À cause de la pandémie de coronavirus, le tournage a été repoussé et la production va démarrer "prochainement". Le tournage se déroulera dans les villes de Londres et Boston au Royaume-Uni.

Le casting annonce le retour d'Owen et Beru Lars

Joel Edgerton, l'interprète du jeune Owen Lars, demi-frère d'Anakin Skywalker et oncle de Luke Skywalker, que les fans ont vu pour la première et dernière fois dans La Revanche des Sith, et de Bonnie Piesse, Beru Lars, l'épouse d'Owen, toujours dans l'épisode 3. Le quatuor partagera aussi l'affiche avec Moses Ingram (Le Jeu de la dame), Kumail Nanjiani (The Eternals), Indira Varma (Game of Thrones) et Rupert Friend (Homeland).



Production begins soon on Obi-Wan Kenobi, a special event series coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9z49eW9Vgx — Star Wars (@starwars) March 29, 2021

Sont aussi annoncés dans Obi-Wan Kenobi, O'Shea Jackson Jr. (NWA : Straight Outta Compton), Sung Kang (de la saga Fast and Furious), Simone Kessel (Transgressions) et Benny Safdie (Good Time). Pour le moment, Star Wars garde secrets les rôles de chacun et chacune, à part pour McGregor, Christensen, Edgerton et Piesse. Les fans savent cependant que la série se déroulera 8 ans après La Revanche des Sith.

Temuera Morrison dans le rôle du Commandant Cody ?

Selon les indiscrétions du site américain Kessel Run Transmissions, l'acteur Temuera Morrison sera aussi de retour dans la série. Vous le connaissez en tant que Jango Fett dans la prélogie et Boba Fett dans la saison 2 de The Mandalorian. Jango Fett est le chasseur de primes qui a accepté d'être cloné par les scientifiques de la planète Kamino pour créer une armée de la République, qui devient ensuite la meilleure arme de l'Empire comme on le voit dans La Revanche des Sith.



Selon le site américain, Temuera Morrison reviendra dans Obi-Wan Kenobi dans le rôle du Commandant Cody, allié d'Obi-Wan Kenobi et leader des clones avant l'exécution de l'Ordre 66. Cependant, si les deux hommes se retrouvent, nul doute que ce ne sera pas sans tirs de blaster et sabre laser. En effet, Cody, comme le reste des clones, a désormais pour objectif de tuer tous les Jedi dans la galaxie.

Un casting pour de jeunes Luke et Leia Skywalker ?

Selon le blog The Illuminerdi, la production rechercherait "deux enfants : une fille et un garçon entre 8 et 11 ans" pour "des rôles principaux". Il n'en faut pas plus pour en déduire que ce duo pourrait très bien incarner les jeunes Leia et Luke Skywalker. Les âges recherchés par la production collent avec la chronologie de la série Obi-Wan. On en saurait donc plus sur leur enfance à Alderaan et Tatooine.