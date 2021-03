publié le 25/03/2021 à 09:55

Depuis plus de quatre décennies, Star Wars fait rêver, pleurer, jubiler les fans de plusieurs générations. 2021 ne fera pas exception à la règle avec la publication de La Lumière des Jedi, premier volume de la nouvelle saga littéraire intergalactique intitulée La Haute République.



Star Wars : La Haute République compte 5 œuvres. Le premier tome, La Lumière des Jedi sort ce 25 mars chez Pocket. Suivront Une épreuve de courage de Justina Ireland (31 mars), En pleines ténèbres de Claudia Gray (22 avril ), le comics La Haute République de Cavan Scott (5 mai), la bande dessinée La Haute République : Aventures de Daniel José Older pour l'automne 2021. Les histoires se déroulent 200 ans avant La Menace Fantôme, l'épisode 1 de la prélogie et encore des siècles avant les aventures de Luke et Leia Skywalker, mais aussi de Rey, Kylo Ren et Finn.

Dans La Lumière des Jedi, les Chevaliers aux sabres laser sont à leur apogée. La paix règne dans toute la galaxie et tout le monde pense, naïvement, pouvoir surmonter n'importe quelle crise. Jusqu'à la destruction d'un vaisseau dans l'hyper-espace et dont les débris s'apprêtent à détruire un système stellaire entier. Les Jedi sont alors envoyés immédiatement sur zone pour tenter de sauver la situation. Mais, cette mission révèle en réalité de nouveaux ennemis, les Nihil, et toute la fragilité de la paix intergalactique.

> Star Wars : La Haute République - L’aventure commence maintenant !

Avant d'aller plus loin dans la lecture, sachez que nous vous éviterons les spoilers sur La Lumière des Jedi et que notre décryptage sera accompagné de déclarations de l'auteur Charles Soule, connu aussi pour son travail chez Marvel Comics, DC et Star Wars.

Une histoire que vous ne lâcherez pas

Charles Soule a voulu faire de sa Lumière des Jedi, le livre que vous ne pouvez pas lâcher. Exactement comme lorsque vous êtes devant un Star Wars au cinéma : captivé, traversé par plusieurs émotions et dans l'impossibilité de quitter la salle avant la fin du film. "J'ai essayé de faire la même chose avec La Lumière des Jedi, parce que c'est ce qui se passe avec un film Star Wars", confie l'auteur à RTL.fr.

Et c'est une réussite : dès les premières pages, nous voilà transportés dans la galaxie lointaine. Les costumes, les personnages, les sabres lasers, la Force, encore jamais vus au cinéma, s'installent confortablement dans votre imaginaire. L'intrigue est faite de telles manières, avec ses rebondissements, ses personnages attachants, son méchant redoutable mais fascinant, que vous avez envie de tourner les pages inlassablement.

C'est d'ailleurs l'une des grandes forces de La Lumière des Jedi : réussir cette introduction dans ce nouvel univers inconnu avec des Jedi, dont on n'avait jamais entendu parler, et dans une période inédite. Si vous n'êtes pas du tout familier avec Star Wars ou au contraire fan de la première heure, le livre s'adresse à tous et toutes. Tout est expliqué précisément, sans pour autant vous "gaver" d'informations. La lecture est fluide et c'est un régal. Pour Charles Soule, La Lumière des Jedi est "un merveilleux point de départ dans Star Wars pour tout le monde".

Des personnages fascinants

Certains et certaines pourraient avoir des réticences à lire du Star Wars, sans personnages emblématiques. N'ayez pas de crainte, la Force est aussi puissante chez ses nouveaux héros et héroïnes. Avar Kriss, Keeve Trennis, Loden Greatstorm, Stellan Gios et Vernestra "Vern" Rwoh... Chacun et chacune ont leurs caractères, leurs rapports à la Force et leurs spécificités dans l'Ordre Jedi. C'est un plaisir de découvrir aussi de nouvelles utilisations de la Force, complètement "folles", et d'être dans une période où les Jedi sont au zénith, sans la menace Sith. Quant aux Nihil, ces nouveaux antagonistes intergalactiques, ils sont aussi fascinants qu'effrayants. À la lecture de La Lumière des Jedi, on pourrait même se dire qu'ils sont les personnages les plus malfaisants de la galaxie.

Bientôt une adaptation au cinéma ?

C'est la rumeur la plus répandue dans la galaxie : la prochaine trilogie Star Wars que devrait réaliser Rian Johnson (Les Derniers Jedi) sera adaptée de la saga littéraire de La Haute République. "Je ne sais pas (...) Je ne sais rien du tout à part ce qui a été annoncé publiquement. La seule chose que nous savons c'est qu'il y a une série, The Acolyte [de Leslye Headland, ndlr] qui est en développement et qui se déroulera pendant la Haute République, mais pour ce qui est des autres connexions avec nos histoires, nous ne savons rien", explique Charles Soule, avec un petit sourire. "Mais je serais ravi et heureux de voir ces personnages à l'écran, de les voir bouger, mais je n'ai aucune information", conclut-il.