"The Mandalorian", saison 2, épisode 7 : bas les casques pour sauver Baby Yoda

publié le 11/12/2020 à 17:20

La saison 2 de The Mandalorian touche bientôt à sa fin. Elle se terminera le 18 décembre prochain avec, on l'espère, une fin heureuse pour Din Djarin et Grogu. L'épisode 7, intitulé Le Repenti, offre en attendant une parenthèse explosive et touchante, à la mission la plus importante du Mandalorien. Attention, la suite contient des spoilers.

Comment sauver Grogu, prisonnier à bord du Croiseur Impérial de Moff Gideon ? Pour parvenir à localiser le vaisseau, Din Djarin doit pirater un terminal impérial grâce à un code. Cette partie de la mission est confiée à Mayfeld, ancien tireur d'élite impérial, devenu mercenaire et que nous avons croisé dans la saison 1. Il avait tenté de piéger Din Djarin et avait terminé perdant de l'histoire et prisonnier de la Nouvelle République.

Pour récupérer le prisonnier qui purge une peine à désosser les vestiges des vaisseaux de l'Empire, Din Djarin demande de l'aide à Cara Dune, devenue Marshall de la Nouvelle République. Pour sauver l'Enfant, l'ancienne Shock Trooper enfreint la loi et accepter d'aller récupérer le mercenaire. Le trio embarque dans le vaisseau de Boba Fett, accompagné de Fennec pour la planète Morak, où se trouve une raffinerie de l'Empire.

Piraterie intergalactique et discours philosophes

Pour accéder au terminal impérial, il faut pouvoir entrer dans la raffinerie, sur-protégée. Mayfeld et Din Djarin se font passer pour des Stormtroopers conduisant un char rempli de rhydonium, un carburant extrêmement explosif, comme de la nitroglycérine. Juste avant Din Djarin a refusé une nouvelle fois de monter son visage découvert, ce que lui interdit les règles mandalores de la Night Watch.

Pendant le chemin vers la raffinerie, Mayfeld prononce un discours qui a de quoi secouer. Que l'on soit dans le camp de l'Empire ou dans celui de la Nouvelle République, on participe à l'exploitation de populations qui vivent sur des planètes riches en matières premières. "Quand on vient de Mandalore, on croit une chose. Quand on vient d'Alderaan, on en croit une autre. Mais on s'en balance, l'une comme l'autre existe plus", ajoute le mercenaire, faisant référence à la destruction d'Alderaan, la planète d'adoption de la princesse Leia dans Un Nouvel Espoir, par l'Étoile Noire.

Le monologue de Mayfeld est interrompu par l'arrivée d'une bande de pirates qui armés de détonateurs thermiques font exploser les camions de l'Empire remplis de rhydonium. Sans son armure en beskar, Din Djarin ressent les coups de ses adversaires. Notre duo doit son salut à l'arrivée des Chasseur TIE de l'Empire et des Stormtroopers, qui acclament au passage leurs camarades, seuls survivants des convois.

Le vrai visage de Din Djarin

Une fois dans les lieux, Mayfeld et Din Djarin repèrent le terminal impérial. Nouveau contre-temps : Mayfeld, à visage découvert, ne peut entrer dans le mess des officiers, par peur d'être reconnu par Valin Hess, son ancien supérieur. Din Djarin décide de récupérer les coordonnés du vaisseau de Moff Gideon, en voulant garder son casque. Mais, impossible d'y accéder sans montrer son visage. Le Mandalorien n'hésite pas une demi-seconde et enlève son casque car il sait que c'est la seule chance de retrouver son Enfant. Un geste touchant qui vaut mille dialogues où il expliquerait combien il est attaché à Grogu et qu'il l'aime profondément. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la série qu'il nous montre son visage.

Din Djarin visage découvert pour sauver son Enfant Crédit : capture d'écran Disney+

La suite est bien évidemment interrompue par l'arrivée de Valin Hess. Din Djarin est sauvé in extremis par Mayfeld qui maîtrise encore le jargon impérial. Les deux hommes n'ont ensuite pas le choix d'accepter le verre que leur proposer le militaire. La situation tendue se termine par la mort de Valin Hess, exécuté par Mayfeld, ne supportant pas son discours où il expliquait que la mort de milliers d'innocents dans l'Opération Cendre était nécessaire pour l'Empire.



Fennec et Cara Dune montrent leurs talent de snippeuse en tirant sur tous les Stormtroopers et permettant à Din Djarin et Mayfeld de s'échapper. Mention spéciale lorsque Boba Fett pulvérise les Chasseurs Tie à l'aide de charges sismiques, comme son père Jango Fett avait utilisé dans L'attaque des clones (épisode 2 de la prélogie) contre Obi-Wan Kenobi.

Un message pour Moff Gideon

Tout est donc bien qui finit bien pour notre équipe. Mayfeld, qui a prouvé sa rédemption en détruisant la raffinerie de l'Empire et en aidant sans entourloupes Din Djarin, est libre. Et notre quatuor peut s'envoler en direction du Croiseur impérial de Moff Gideon. L'épisode 7 se termine d'ailleurs à bord du redoutable Moff à l'armure de "fan boy" de Dark Vador. Din Djarin lui a laissé un message holographique, en utilisant les mêmes menaces que le Moff Gideon lui avait adressé dans le final de la saison 1. "Moff Gideon. Vous avez ce que je convoite. Vous croyez savoir ce que vous possédez, mais c'est faux. Bientôt, il sera de nouveau à mes côtés. Il est plus important pour moi que vous ne le saurez jamais". Un discours qui a de quoi faire fondre nos petits cœurs, montrant une nouvelle fois l'amour puissant qui existe entre le Mandalorien et Grogu.