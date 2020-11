"The Mandalorian", saison 2, épisode 1 : que signifie la scène finale ?

publié le 02/11/2020 à 14:32

The Mandalorian est de retour et nos petits coeurs confinés sont ravis de revoir "Baby Yoda". La saison 2 a démarré sur Disney+, le 30 octobre dernier, avec un épisode de 54 minutes intitulé The Marshal. Entre les hommages à Sergio Leone, la saga originelle de George Lucas, l'épisode se termine par une scène qui peut soulever des questions. Attention, la suite contient des spoilers.

Le réalisateur Jon Favreau réussit une nouvelle saison de The Mandalorian avec un premier épisode qui se termine par un cliffhanger et le retour d'un personnage bien connu de la saga Star Wars. Din Djarin (Pedro Pascal) et Cobb Vanth (Timothy Olyphant) ont réussi à venir à bout du Dragon de Kait de Tatooine. La quête de Mando pour retrouver le peuple de l'Enfant se poursuit. Alors qu'il quitte les Hommes des Sables vers une nouvelle destination, voilà qu'on aperçoit un homme dont le visage est marqué par les épreuves de vie.

Il s'agit du célèbre Boba Fett, le chasseur de primes incarné dans la prélogie (épisodes 1 et 2) par Temuera Morrison. La dernière fois qu'on avait aperçu son armure si célèbre c'était dans Le retour du Jedi, l'épisode 6, juste avant qu'il ne tombe dans la gorge du redoutable sarlacc.

Boba Fett a survécu

Et bon retour à Temuera Morrison ! Crédit : Capture d'écran Disney+

37 ans après cette scène dans Le retour du Jedi, voilà qu'on apprend que le guerrier a réussi à s'en sortir et qu'il vit depuis la chute de l'Empire, caché sur Tatooine sous des habits des Hommes des Sables. Que lui est-il arrivé et comment a-t-il pu s'échapper des dents du sarlacc ? Il faudra bien évidemment patienter pour le découvrir. Dans tous les cas, on sait grâce à l'épisode Marshall, que son armure a été récupérée par les Jawas. Armure achetée ensuite par Cobb Vanth qui s'en sert pour devenir le héros de Mos Pelgo et fait ainsi régner l'ordre dans cette partie reculée de la planète Tatooine.

Mais au fait, qui est Boba Fett ?

Pour les plus jeunes fans de la saga intergalactique, Boba Fett ne vous dit peut-être pas grand-chose. Il est le seul clone non modifié de Jango Fett, un autre chasseur de primes. Dans les épisodes 2 et 3, Boba Fett est un enfant incarné par Daniel Logan. Son "père" Jango, lui apprend tout ce qu'il sait du métier de chasseur de primes, mais aussi comment survivre à toutes les situations. Jango Fett a conclu un marché avec les scientifiques Kamino et le Comte Dooku : il se laisse cloner et ses clones deviennent les soldats de l'Armée de la République, puis les Stormtroopers, lorsque l'Empereur fait exécuter l'Ordre 66.



Jango Fett dans "L'Attaque des clones" Crédit : Lucasfilm Ltd. & TM

Mais, quand Mace Windu tue Jango Fett dans La Revanche des Siths, Boba Fett décide de se venger. Il devient lui aussi un chasseur de primes et travaille, entre autres, pour Dark Vador et Jabba le Hutt. C'est lui qui parvient à capturer Han Solo dans l'épisode 5 et qui le ramène sur Tatooine. Dans l'épisode 6, on le voit périr lors de la bataille qui permet à Luke, Leia, Han, R2-D2, Lando et C-3PO d'échapper à Jabba et d'une mort douloureuse.

Ami ou ennemi ?

On entre ici dans le vaste champ des théories. Parce qu'il est un chasseur de primes avec une armure mandalorienne, Boba Fett pourrait s'allier avec Din Djarin. Ils partagent le même code d'honneur, la même armure et les mêmes compétences lorsqu'ils sont armés d'un blaster.

À ceci près que Boba Fett n'est pas l'ennemi numéro 1 de Moff Gideon (Giancarlo Esposito), comme le sont Mando et "Baby Yoda", et que Boba Fett déteste les Jedi puisque c'est un Maître qui a tué son père. Or, les Jedi sont l'une des clefs de la mission de Mando pour retrouver le peuple de l'Enfant. Il n'est donc pas sûr, que Boba Fett accepte donc de lui prêter main-forte...

Boba Fett pourrait donc très bien décider de travailler pour Moff Giedon, moyennant finance, pour récupérer l'Enfant. Malgré ces années d'exil dans le désert, nul doute que les compétences de Boba Fett sont encore excellentes pour tout ce qui touche à traverser la galaxie et retrouver la personne d'un contrat.