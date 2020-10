Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland ont été les Spider-Man du grand écran

Les fans de Spider-Man ne savent plus où donner de la tête. Depuis plusieurs semaines, une rumeur, relayée par le site américain FandomWire, indique que Spider-Man 3 pourrait réunir Tobey Maguire (Spider-Man dans la trilogie de Sam Rami), Andrew Garfield (Spider-Man dans The Amazing Spider-Man) et Tom Holland.

Toujours selon FandomWire, Tobey Maguire et Andrew Garfield devraient apparaître vers la fin de Spider-Man 3 pour aider Tom Holland à combattre tous les ennemis de l'Homme araignée. Un combat de titans dont rêvent les fans de Peter Parker depuis des années. Cette idée d'un film réunissant les trois Spider-Man du cinéma n'est d'ailleurs pas si folle depuis que The Hollywood Reporter a annoncé que Jamie Foxx incarnera de nouveau Electro, le super-méchant de The Amazing Spider-Man 2, dans Spider-Man 3. Un premier pas vers l'élaboration d'un Spider-Verse.

En attendant qu'Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland s'expriment sur le sujet, Sony Pictures [qui détient les droits d'exploitation de Spider-Man au cinéma] a précisé à ET Canada : "Ces rumeurs de casting ne sont pas confirmées". Une déclaration qui ne met pas totalement fin à la rumeur et qui peut permettre aux fans de garder espoir.