"Justice League" : pourquoi la version de Zack Snyder va durer 4 heures

publié le 21/01/2021 à 10:05

Après quatre ans d'attente, les fans de DC Comics découvriront en mars prochain sur HBO Max, la version de Justice League de Zack Snyder. Baptisée la Snyder Cut, elle devait au départ être présentée comme une série en quatre parties. Mais le réalisateur a expliqué sur le réseau social Vero, le 18 janvier dernier, que ce sera un film de quatre heures.

Avant d'aller plus loin, rappelons ce qu'est la Snyder Cut.Il s'agit du film réalisé par Zack Snyder avant son départ du projet en 2017, après le suicide de sa fille. Justice League est alors confié à Joss Whedon, connu pour la série Buffy contre les vampires et Avengers, qui en modifie une grande partie (on parle de 30% du montage final). Le résultat ne plaît pas à tous les fans qui militent sur les réseaux sociaux et devant Warner Bros aux États-Unis pour que soit diffusé le film original de Zack Snyder.

Comment ce film peut-il durer quatre heures, soit l'équivalent d'une version longue d'un film de la saga du Seigneur des Anneaux ?

Un tout nouveau film "Justice League" en version longue

Comme le précise le média américain IGN, la Snyder Cut compte deux heures et demie de séquences "jamais vues auparavant" avec "quatre ou cinq minutes d'images supplémentaires", des séquences originales de la sortie du film, des éléments qui ont été finalement coupés en salle de montage, une scène avec le Joker joué par Jared Leto nettement différent de son personnage de Suicide Squad. Plus encore, Zack Snyder a expliqué, en juillet 2020, qu'il n'utiliserait "aucun contenu" des reshoots de Justice League de Joss Whedon.

Plus encore, ce sera l'occasion pour les fans de découvrir le costume noir de Superman, le grand méchant Darkseid (coupé dans la version de Joss Whedon), la nouvelle armure de Steppenwolf et un rôle plus important pour Joe Manganiello dans le costume du mercenaire Deahtstroke.