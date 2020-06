"Justice League" : ce que pense Henry Cavill (Superman) de la Snyder Cut

publié le 25/06/2020 à 20:05

Superman a parlé. Interviewé par Patrick Stewart, le Professeur X de la saga X-Men, pour le média américain Variety, Henry Cavill a discuté de la Snyder Cut de Justice League. Le film DC Comics sorti en 2017 rassemble Superman, Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et Flash (Ezra Miller).

Au départ, c'est le film de Zack Snyder qui devait sortir dans les salles. Mais après le suicide de sa fille, il quitte le projet, confié à Joss Whedon (Buffy, Avengers) qui en modifie une partie au grand dam des fans. Pendant trois ans, ils manifestent pour que la Snyder Cut, la version de Zack Snyder, soit diffusée. Ils et elles pourront la découvrir sur HBO Max en 2021.

"Je suis vraiment heureux que Zack ait réalisé sa vision. Je pense qu'il est important pour un réalisateur et un scénariste de voir leur vision diffusée et montrée au monde, et j'ai hâte de la voir moi-même. Ça été toute une épreuve", explique Henry Cavill. "Quand Justice League est sorti, il a eu un mix de plusieurs versions et n'a donc pas été bien reçu. Et au cours des années suivantes il y a eu une poussée pour découvrir la Snyder Cut. Maintenant, le temps est venu et c'est plaisant que Zack sorte sa version", poursuit-il.