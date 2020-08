publié le 24/08/2020 à 16:35

3 ans après la sortie de Justice League de Joss Whedon, les fans vont pouvoir découvrir la première version du film, réalisée par Zack Snyder. Une victoire pour la communauté soudée autour de ce dernier, qui a fait campagne avec des pétitions et des manifestations pour que cette Snyder Cut soit dévoilée au public.

Cette version de Justice League sera disponible en 2021 sur la plate-forme HBO Max, comme l'a annoncé le réalisateur sur Twitter. Un message salué par la communauté DC Comics des quatre coins du globe, fidèles à Zack Snyder, qui avait dû abandonner Justice League en cours de route.

Justice League est le premier film de DC Comics qui réunit la super-team de la maison rivale de Marvel, sorti en en France en novembre 2017. Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) et Cyborg (Ray Fisher) doivent s'unir contre un puissant ennemi, Steppenwolf. Un film aux enjeux colossaux, pour essayer, entre autres, de rivaliser avec les Avengers de Marvel et offrir un nouvel univers aux fans de DC Comics.

> Zack Snyder’s Justice League | Official Teaser | HBO Max

Mais pourquoi un tel engouement autour de ce Justice League version Snyder ? Que nous réserve-t-il comparé au film sorti en 2017 ? S'il faudra patienter encore une année avant de le découvrir, de solides informations sont d'ores et déjà dévoilées sur le sujet. Pour tout comprendre cette Snyder Cut, c'est par ici.

Le départ de Snyder et l'arrivée de Whedon

Alors que le tournage de Justice League est terminé, Zack Snyder annonce qu'il se retire du projet en mai 2017, quelques mois avant la sortie du film. Un départ après le suicide de sa fille Autumn, survenu en mars. Le réalisateur a d'abord confié qu'il pensait que retourner à la production de Justice League lui permettrait de surmonter cette épreuve avant de décider de s'en éloigner : "Ce travail est très exigeant et il consomme tout. Je suis passé au stade de la réalisation, j'ai donc décidé de me retirer pour être avec ma famille, mes enfants qui ont vraiment besoin de moi. Ils souffrent tous. Je souffre aussi", explique-t-il dans un entretien pour The Hollywood Reporter.

> JUSTICE LEAGUE - Official Heroes Trailer

C'est Joss Whedon, le réalisateur des deux premiers volets des Avengers (et donc de la team Marvel) et de la série Buffy contre les Vampires, qui prend le relais. Au départ, Whedon et Warner Bros rassurent les fans, le Justice League de Snyder ne sera pas modifié de bout en bout. "Nous n'allons pas introduire de nouveaux personnages. Ce seront les mêmes dans quelques nouvelles scènes. [Zack Snyder] passe le relais à Joss, le projet a bien été mené par Zack. Je crois toujours que malgré cette tragédie, nous finirons avec un super film", expliquait à l'époque Tony Emmerich, le président de la Warner. Mais la réalité est tout autre.

La montée de boucliers des fans

Dès la sortie de Justice League en novembre 2017, de nombreux fans hurlent. Joss Whedon a apporté des scènes plus légères (on parle de 30% du montage final) à la version de Zack Snyder, pour surfer sur la tendance humoristique qui a fait le succès de l’écurie Marvel, concurrente historique de DC Comics. Seulement voilà : la transition n’est pas du goût de tous les aficionados, qui déplorent le mélange des styles (le ton solennel de Snyder avec le second degré omniprésent de Whedon), le jugeant quelque peu… loupé.

S'il y a bien une critique récurrente sur Justice League, c'est celle concernant le visage de Superman. Une histoire de poils qui a donné lieu au "Mustache Cut", dont Henry Cavill s'est lui-même moqué après la sortie du long-métrage. Lors des reshoots de Justice League par Joss Whedon, après le départ de Zack Snyder, Henry Cavill portait une moustache pour son rôle dans Mission Impossible : Fallout. La Paramount, qui produit le film, est alors très ferme : interdiction de raser ne serait-ce qu'un petit poil. Warner Bros n'a donc pas le choix : dissimuler la moustache grâce aux images de synthèse et du maquillage. Le résultat est atroce.

preuve en quatre images que Snyder a du style et que Joss Whedon est un marchand de yaourts pic.twitter.com/Z4PwIz5ev0 — Camille Brunel (@CamilleBrunel) 18 novembre 2017

Superman with a 'stache was too beautiful for this world ¿

Certainly would have made Justice League a bit more watchable



Courtesty of @ReelAnarchy #justiceleague #superman #henrycavill #dccomics #superstache pic.twitter.com/xtHvNJs9OU — PopCultPod (@Pop_Cult_Pod) 1 avril 2019

La campagne pour la version de Zack Snyder démarre alors sur les réseaux sociaux avec #ReleaseTheSnyderCut. D'autres fans se mettent à manifester devant les locaux de Warner Bros à Burbank (Californie), un panneau est acheté sur le célèbre Times Square de New York avec le message "Sortez la version de Snyder", et un avion vole au-dessus du Comic Con de San Diego avec une bannière, visible de tous. De grands moyens sont donc déployés pour sortir cette version du film.

Le casting de "Justice League" se mobilise

Si au départ, Gal Gadot et ses confrères restent silencieux sur la mobilisation des fans, ils font entendre leurs voix deux ans après la sortie du film, en 2019. Des tweets qui donnent du poids à la mobilisation des fans et qui permettent de relancer la machine pour la sortie du film de Zack Snyder. Ce dernier partage d'ailleurs de temps en temps des photos de son film, comme le costume de Flash. Cependant, Warner Bros reste sourd au mouvement des fans et ne communique pas sur une potentielle sortie de la Justice League du réalisateur.

Jason Momoa rajoute sa pierre à l'édifice en 2020 avec une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Avec son franc-parler légendaire, l'acteur qu'on a vu dans Game of Thrones en tant que Khal Drogo déclare "Sortez la puta** de version de Zack Snyder".

'Release the f-cking Snyder Cut!' — Jason Momoa is still campaigning 😤



(via prideofgypsies | IG) pic.twitter.com/lJG5H7Et5t — Fandom (@getFANDOM) May 19, 2020

Ce que contient la version de Zack Snyder

Comme le précise The Hollywood Reporter, on ignore encore si HBO Max va diffuser l'intégralité du film de Snyder, qui dure 4 heures, ou la diviser "en six chapitres". L'équipe du réalisateur est en train de regrouper tous ses travaux pour "ajouter et finir de vieux effets visuels, et peut-être rappeler les acteurs pour enregistrer des dialogues supplémentaires".



De son côté, le principal intéressé a expliqué : "ce sera complètement quelque chose de nouveau, surtout pour celles et ceux qui ont vu le film [de Joss Whedon]. Ce sera une nouvelle expérience". Il poursuit : "vous avez probablement vu un quart de ce que j'ai produit." Il a donc encore une belle année pour peaufiner cette version de Justice League, avec notamment, l'arrivée du super-méchant Darkseid ou encore la cape noire de Superman.

> SUPERMAN BLACK SUIT - JUSTICE LEAGUE (CUT SCENE)