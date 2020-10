"Justice League" : le Joker de Jared Leto fera son retour dans le film de Zack Snyder

Crédit : 2016 Warner Bros. Entertainment Inc., Ratpac-Dune Entertainment LLC and Ratpac Entertainment, LLC

publié le 22/10/2020 à 10:44

Si les courtes scènes de Jared Leto dans le costume du Joker de Suicide Squad vous ont déçu, sachez qu'il reviendra dans des scènes additionnelles de la Justice League de Zack Snyder.

Comme l'a annoncé le média américain The Hollywood Reporter, de nouvelles scènes de Justice League du réalisateur Zack Snyder, qui avait ensuite quitté le projet avant la diffusion du film pour une raison personnelle, vont être tournées. C'est la plate-forme HBO Max, qui finance le projet, dont le résultat final sera dévoilé en 2021. Cette version de Zack Snyder, que les fans réclament depuis 2017, sera divisée en quatre épisodes.

Selon plusieurs sources, qui ont préféré rester anonymes, des tournages sont en cours pour cette version de Justice League avec Ben Affleck (Batman), Ray Fisher (Cyborg) et Amber Heard (Mera). Les détails plus concrets sur ces scènes et l'arrivée du Joker dans Justice League, sont, pour le moment, tenus secrets.

Il reste donc à découvrir comment le Joker peut intervenir dans l'univers de Justice League : dans un cameo lors d'un affrontement avec Batman, un flashback où l'on découvre comment le psychopathe de Gotham a assassiné Robin ou un rôle plus important dans lequel le Joker rejoindrait la team des super-vilains formée par Lex Luthor, la Ligue d'Injustice, comme il l'annonce dans l'une des scènes post-génériques de Justice League de Joss Whedon.