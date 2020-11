publié le 22/11/2020 à 07:09

Le 22 novembre, c'est la journée mondiale du jeu vidéo. Lancée en 2010 par l'association Loisirs Numériques, elle permet de célébrer cette passion de différentes manières, tant le nombre de consoles et de jeux est important.

À cette occasion et avec la fin d'année approchant, doucement, mais sûrement, on peut se demander quels sont les jeux vidéo qui ont été les plus recherchés sur Google pendant l'année 2020. Une étude menée par SEMrush, spécialiste du Marketing digital nous en dit plus.

Sans surprise, Fortnite, le jeu d'Epic Games aux millions de joueurs et de joueuses dans le monde figure en tête du classement avec 1.014.333 recherches mensuelles en moyenne. Un chiffre qui lui permet d'écraser ses concurrents, dont le très attendu Cyberpunk2077 dont la sortie sur PS5 est prévue le 10 décembre prochain.



> Fortnite Chapitre 2 - Saison 4 ' Bande-annonce de lancement du Nœud du conflit Date : 19/11/2020

1. "Fortnite"

Avec 1.014.333 recherches mensuelles en moyenne sur Google, Fortnite est le grand gagnant de ce classement. Avec ses millions d'adeptes dans le monde, ce jeu de survie et d'action est un véritable phénomène depuis sa naissance en 2017.

En quelques mois, Fortnite est devenu le jeu le plus populaire de sa génération avec de nombreux records. Créé par le studio Epic Games, il est disponible sur Playstation 4, XBox One, PC, Mac, IOAS et Android, et depuis juin 2018 sur la Nintendo Switch. En 2019, Epic Games revendiquait d'ailleurs 250 millions de joueurs dans le monde.

2. "Animal Crossing : New Horizon"

Avec 296.889 recherches mensuelles en moyenne sur Google, le jeu arrive bien loin derrière Fortnite.Animal Crossing sur Nintendo Switch, est résolument le jeu le plus mignon et bienveillant de l’histoire des jeux vidéo.

Il s'agit d'une série de jeux nés au début des années 2000. Le but est relativement simple puisqu’il n’y a... pas de but, et pour cause : Animal Crossing est une simulation de vie. Et la vie a toujours le sens que vous voulez bien lui donner.

3. "Call of Duty : Modern Warfare"

Troisième du classement, le jeu des développeurs Infinity Ward et Sledgehammer Games, a obtenu 140.833 recherches mensuelles en moyenne sur Google. Sorti en octobre 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Call of Duty : Modern Warfare est un jeu de tir à la première personne (FPS) qui peut se jouer seul ou en multijoueur.



16e jeu de la grande famille "Call Of", il met en scène des agents de la CIA, les SAS des forces armées britanniques, alliés aux rebelles du pays fictif d'Urzikstan qui luttent contre les forces russes, qui ont envahi le pays. En mode multijoueur, vous devez, comme dans le mode en solo, éviter de tomber sous les balles ennemies et réussir vos objectifs pour faire gagner votre équipe.



4. "Ghost of Tsushima"

Développé par Sucker Punch et édité par Sony, Ghost of Tsushima est sorti en juillet 2020 en exclusivité sur PS4. Il cumule 135.867 recherches mensuelles en moyenne sur Google. Vous voici propulsé dans le Japon féodal, où vous incarnez Jin Sakai, un Samouraï qui veut défendre son île contre l'invasion mongole dirigée par Khotun Khan. Mais, sa soif de vengeance devient telle, qui est à la limite d'oublier son code d'honneur que lui a enseigné son oncle Shimura.



Après une sanglante bataille sur la plage contre les Mongols, notre héros est laissé pour mort. Il est sauvé par une héroïne du nom de Yuna, qui lui demande un service en échange de sa vie sauve. Ghost of Tsushima est un jeu d'action en monde ouvert, vous laissant la possibilité d'explorer l'île à votre convenance.

5. "Cyberpunk 2077"

Dernier du classement, Cyperpunk 2077 cumule de son côté 127.778 recherches mensuelles en moyenne sur Google. Disponible à partir du 10 décembre prochain sur sur PlayStation 5, Xbox Series, Google Stadia, Xbox One, Microsoft Windows, Cyperpunk 2077 a fait sensation lors de la sortie de ses bandes-annonces puisque l'acteur Keanu Reeves y incarne l'un des protagonistes.



Si vous aimez l'ambiance et les décors de Blade Runner, Cyberpunk 2077 vous comblera.