publié le 12/11/2020 à 17:55

Depuis sa sortie le mardi 10 novembre, la Xbox Series X, dernière console de Microsoft, est victime d'une vague d'infox sur les réseaux sociaux. Selon certains internautes, la machine aurait tendance à surchauffer, à tel point qu'une fumée très dense en sortirait. Ceux-là illustrent leur propos en filmant la console fumer comme une cheminée.

Évidemment, ce n'est pas vrai. Il ne s'agit pas d'un montage vidéo mais plutôt d'un trucage beaucoup plus basique. Les internautes à l'initiative de cette rumeur ont tout simplement soufflé eux-mêmes de la fumée, issue d'une cigarette électronique, sous la console qui, à travers son système de ventilation, l'évacue vers le haut.

Le compte twitter officiel de Xbox a réagi à cette fausse information : "On a du mal à croire que l'on doit dire cela mais s'il vous plaît cessez de vapoter et de souffler votre fumée dans votre Xbox Series X". Toujours sur Twitter, une page espagnole non officielle explique comment ont procédé certains internautes pour faire souffler un tel nuage de fumée au-dessus de leur nouvelle console.

CANSADO de las FAKE NEWS.



Os dejo un video MIO explicando porque es Fake lo de la consola "Quemada" y como han logrado este efecto incluso estando la consola "APAGADA" pic.twitter.com/LfXzIBSu6N — Xbox Studio (@XboxStudio) November 11, 2020