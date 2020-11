publié le 19/11/2020 à 13:51

En 1994, Sony révolutionnait l'univers du jeu vidéo en lançant sa PlayStation. 25 ans plus tard, plus de 500 millions de PlayStation ont été vendues dans le monde. Sony sort ce jeudi 19 novembre la cinquième version de son produit star.

C'est peu dire qu'elle est attendue par tous les fans de jeux vidéo. Ce marché, qui se portait déjà bien, a vu ses ventes exploser avec le confinement. Les accros, souvent jeunes, ont dépensé sans compter. Les joueurs parlent entre eux une autre langue : "gameplay", "FPS", "retroplaying" ou encore "patch moba". Un monde, voir un mode de vie, d'après Enzo, obnubilé par sa PlayStation : "C'est toute ma vie. J'ai pas de copine alors je comble le temps", raconte ce jeune qui confie que "ça commence par un passe-temps et au final ça devient une manière de vivre".

Alors forcément, la sortie de la PS5 aujourd'hui est un événement puisque pour certains, le lien avec leur console est "une histoire d'amour", disent-ils. "On est fidèle à la console, on a commencé sur PlayStation 2, on est passé à la 3, à la 4 et puis la 5", témoigne un lycéen convaincu.

La PS5 déjà en rupture de stock

Forcément, depuis le confinement les jeunes passent plus de temps à jouer à la PlayStation : "environ cinq heures par jour", confie un autre lycéen. Toutefois, on reste bien loin de Mario Bross et des anciennes consoles : la console est aujourd'hui utilisée comme un réseau social. Mathias et Jérémy peuvent jouer avec leurs amis à distance, en ligne, connectés grâce à un micro et un casque.

"Pendant le confinement, il y en a beaucoup qui s'ennuyaient. Tu peux jouer à la Play avec tes potes, on peut se mettre en chat Party sur la PlayStation et parler tous ensemble avec nos micros. Tu parles avec eux, ça te permet de garder un lien, tu peux jouer, rigoler, passer le temps", témoigne l'un d'entre eux.

Seul problème, le prix de cette nouvelle console. Elle existe en deux versions : l'une à 400 euros, l'autre à 500 euros, et impossible de la trouver aujourd'hui en magasin, elle est en rupture de stock.