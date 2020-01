publié le 24/01/2020 à 17:49

Vitaa et Slimane n'arrêtent pas leur succès. Depuis la sortie de leur premier album en duo, VersuS, sortie en août 2019, ils sont sur les premiers du classement des meilleures ventes d'albums devant Brol la suite d'Angèle et Rare, le nouvel album de Selena Gomez.

Dans VersuS, il y a 19 duos dont 5 des chansons avec d'autres invités dont Maître Gims, Camélia Jordana, Kendji Girac, Amel Bent ainsi que Sola et Camille Schneyders, les finalistes de The Voice Belgique. VersuS est une déclaration d'amour à la vie, à la musique et à l'Humain. Ils commenceront leur tournée, le VersuS Tour, le 7 mars 2020, à l'Elispace à Beauvais.

Dans le Grand Studio RTL, Vitaa et Slimane ont interprété 6 titres dont Je te le donne, leur tube, et Ça va, ça vient. La chanteuse Néa a ensuite interprété sa reprise de Toxic de Britney Spears et Some Say, son premier single, une mélodie réarrangée à partir du titre Blue (Da Ba Dee) d’Eiffel 65.