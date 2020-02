publié le 21/02/2020 à 16:39

C'est un artiste de légende qui est passé sur la scène du Grand Studio RTL. Murray Head, 73 ans, a interprété 5 titres dont les célèbres Say It Ain't So, One Night in Bangkok, extrait de l'album Chess (1984) et Corporation Corridors de Shade, sorti en 1982.



Murray Head démarre sa tournée française pour son album culte Say It Ain't So pour 10 dates à partir du 18 mars 2020 à Liège. Il chantera aussi à l'Olympia le 28 mars à Paris et terminera sa tournée le 13 mai à Belfort.

Après Murray Head, c'est Antoine Elie, 29 ans, qui a fait le show sur la scène du Grand Studio RTL. Son album Roi du silence sorti en février 2019, a été réédité pour janvier 2020. Il a principalement été enregistré en banlieue parisienne, épaulé par Luke Swing, duo d'amis d'Antoine Elie, aussi réalisateurs et compositeurs. Il sera en concert le 19 février 2020 au Radiant Bellevue à Caluire-et-Cuire, et le 2 mars à la Cigale à Paris.