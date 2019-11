publié le 29/11/2019 à 16:59

"La Vie d'artiste", cela fait vingt ans que Christophe Maé la mène. Le 25 octobre 2019, l'artiste reconnaissable à son atypique timbre de voix, a rassemblé cette vie-là dans ce cinquième album.

Après s'être réinventé dans des inspirations africaines ou dans l'univers de La Nouvelle-Orléans, Christophe Martichon de son vrai nom "tombe le masque". La star de la comédie musicale Le Roi Soleil se plonge dans son miroir, à l'image de sa pochette, dans quatorze chansons et se livre sur sa carrière, sur ses origines et sur les personnes qui ont gravité autour de lui. Il n'oublie cependant pas ses inspirations d'ailleurs : "Je fais de la variété française sur de la musique du monde", assure-t-il au micro de RTL.



La Vie d'artiste a été pensé sur la route du Québec, où Christophe Maé, en lice pour l'album RTL de l'année, a enchaîné petits concerts et petits publics. Un moyen de se rappeler ses débuts et de construire ce disque, le meilleur de son répertoire. Quand il en fait un bilan, il estime ainsi cette vie comme "plutôt jolie".

Christophe Maé interprète "Mon Pays" dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : Jules Peroni

James Blunt

L'éternel interprète de You're Beautiful a fait sa rencontrée musicale le 25 octobre dernier avec Once upon a mind. Dans cet album plus personnel et plus sentimental, comme Back to Bedlam (2014), James Blunt évoque sa famille et l'amour qu'il porte à son père. Un retour aux sources après Afterlove, précédent album plus électro sur lequel il a travaillé avec Ed Sheeran. Once upon a mind est touchant, authentique et incroyablement mélodieux.

> James Blunt - Once Upon A Mind [Track By Track]

James Blunt démarrera sa tournée française le 26 février 2020 à Lille. Il sera le lendemain à Paris. Il passera ensuite par Marseille (1er mars), Lyon (2 mars), Nantes (3 mars) et finira par Strasbourg, le 5 avril 2019.

James Blunt dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : Jules Peroni

Mister Mat

Mister Mat de son vrai nom Mathieu Guillou, est l'ex-chanteur et guitariste des Mountain Men. Un groupe qu'il avait fondé avec Ian Giddey harmoniciste australien, qui a notamment accompagné Graeme Allwright et Riké de Sinsemilia. En 2016, Mister Mat se lance dans une carrière solo. Trois ans plus tard, il sort Spring Time Coming, un album autoproduit, pour lequel il reçoit décerne le prix de la meilleure autoproduction de l'année, par la Fondation du Blues de Memphis.

> Mister Mat - Georgia On My Mind

Il a aussi assuré les premières parties des concerts de Melody Gardot durant ses deux Olympia, à guichets fermés. Son premier EP, Freedom, est sorti le 4 octobre 2019, qu'il fera découvrir au public français dès le mois de décembre 2016. Mister Mat sera en concert au Festival Plug’n’Play de Lyon le 23 janvier 2020 et à La Maroquinerie (Paris) le 22 avril 2020.

Mister Mat interprète "Georgia on my mind" dans "Le Grand Studio RTL" Crédit : Jules Peroni