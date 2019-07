publié le 29/07/2019 à 17:46

"Ça me touche et me va droit au coeur", a déclaré Jennifer Maeco De Araujo dans un post Facebook publié le 27 juillet 2019, pour réagir à la chanson de Vitaa et Slimane. Dans Maëlys, les deux artistes rendent hommage à la petite fille de 8 ans, enlevée et tuée par Nordahl Lelandais le 27 août 2017.

Dans un second post Facebook, la mère de Maëlys s'est de nouveau exprimée sur la tragédie qui a touché sa famille. "23 mois sans ton regard, ta voix, ton sourire, écrit-elle, ton absence laisse un grand vide en moi, ma vie est brisée pour toujours depuis cette nuit tragique du 27 août 2017. J'écoute ta chanson écrite en ton honneur par des artistes aux grands cœurs Vitaa et Slimane".

"Mon bel ange, tu me manques et tu me manqueras éternellement" a-t-elle ajouté. La page Facebook de la mère de Maëlys est ponctuée d'appels à témoin, d'avis de recherche et de messages en hommage à sa fille. Maëlys n'a pas été oubliée par l'opinion publique, comme en témoignent les nombreux commentaires postés sous la publication.