VIDÉO - Confinement : avec leur parodie de Jacques Brel, Les Goguettes font un carton

publié le 23/04/2020 à 10:18

Le groupe Les Goguettes (en trio mais à quatre) est devenue la coqueluche de la plateforme YouTube et des réseaux sociaux. Il a parodié Vesoul de Jacques Brel en adaptant les paroles avec humour et cynisme en ces temps de confinement et de coronavirus.

Partagé le 21 avril, T'as voulu voir le salon cumule plus de 880.000 vues et se positionne en tendance numéro 1 sur YouTube. Clémence au piano, Valentin au chant et à la guitare racontent le confinement en chanson, sur l'air de Vesoul "avec les moyens du bord". Ainsi, "T'as voulu voir le salon et on a vu le salon / T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre / T'as voulu voir le balcon et on a pas de balcon", peut-on entendre dans les premières paroles de la musique.

Des paroles qui feront rire et sourire, qui se moquent des allocutions d'Emmanuel Macron, parlent de Benjamin Griveaux et parodient les gestes barrières. "Pour pas se contaminer, il faut se confiner. Mais pour se déconfiner, faut être immunisés, pour être immunisés faut se faire contaminer, pour se faire contaminer il faut se déconfiner. CQFD."