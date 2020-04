VIDÉO - Confinement : à 10 ans, elle reprend Vegedream et chante "l'école à la maison"

publié le 21/04/2020 à 03:52

Confinée chez elle jusqu'au 11 mai (au minimum) et contrainte donc au travail scolaire avec ses parents, la jeune Loha, 10 ans, a décidé de reprendre la chanson de Vegedream Ramenez la coupe à la maison et de l'adapter en "Avoir école à la maison".

En réalité, c'est son père -Romain Bottier, technicien à France Bleu Gironde et spécialiste du son- qui a eu l'idée, mais la fillette a bien vite joué le jeu. Toute la famille a été mise à contribution pour le clip.

Loha rappelle à tous la base du confinement dès le début de sa chanson : "Reste chez toi et soutiens l'hôpital public." Elle rend ensuite hommage aux soignants. "Qui contrôle le terrain ? Les médecins, les infirmiers, les chirurgiens…"

"Avoir école à la maison, eh bien c'est pas gagné. Nos parents vont péter les plombs, c'est super compliqué. C'est pas facile le confinement, nous on n'a plus de récré. Tous mes amis me manquent tellement, j'ai hâte d'les retrouver", chante-elle aussi en rythme et en rimes dans le refrain.

> Avoir Ecole à la Maison Loha

Cinq jours, c'est le temps que la famille Bottier a mis pour enregistrer, filmer et monter le clip. "Ma Mamie m'a dit 'Loha, tu m'en fais d'autres'", a confié l'apprentie chanteuse à France Bleu Gironde. Une nouvelle vidéo sur le déconfinement ?