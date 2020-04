publié le 01/04/2020 à 18:46

Après Jean-Jacques Goldman, Calogero et Vanessa Paradis, c'est au tour de David Hallyday de chanter pour le personnel soignant. Sur Instagram, le fis de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan a dévoilé sa nouvelle chanson intitulée Imagine un monde.



Il demande aux internautes à faire des dons sur le site de World Health Organization. "Salut vous tous! Je voulais partager un nouveau titre , une chanson qui parle de l’après, qui parle de nous ! Je vous embrasse fort", démarre David Hallyday dans son message à ses abonnés, avant de poursuivre : "Si vous pouvez faites un don à ceux et celles qui prennent des risques à veiller sur nous et notre bien être".

"C'est un cap super difficile à passer. Notre génération, nous n'avons pas l'habitude, de vivre comme cela en confinement, en isolement, certains comme moi, n'ont pas toute leur famille avec eux, certains perdent des proches. J'ai du mal à trouver les mots, je pense très fort à vous", explique aussi David Hallyday dans son message vidéo avec d’interpréter Imagine un monde, écrit par Lionel Florence, avec qui l'artiste a collaboré de nombreuses fois. Une chanson pour imaginer un beau monde après la pandémie, le confinement, et les pertes d'êtres chers.