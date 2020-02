publié le 20/02/2020 à 11:25

Deux lives de Jacques Brel vont ressortir dans un nouveau coffret le 27 mars prochain, en audio et en vidéo. Ils ont subi une restauration en haute définition, la plus aboutie, la plus fine jamais réalisée sur ces deux spectacles. C'est la Fondation Jacques Brel qui a tout piloté. Vous pourrez, entre autres, entendre Jacques Brel chanté Quand on a que l'amour, lors de son concert capté en Belgique le 23 juillet 1963, au Casino de Knokke.

Autre avant-première ce matin : le second concert du coffret, ce sont les mythiques adieux de Jacques Brel. Nous sommes à l'Olympia les 28 et 29 octobre 1966. On n'a jamais entendu Amsterdam en live avec une telle clarté.

Jacques Brel, deux concerts légendaires sortira le 27 mars. Il contiendra aussi une interview filmée en 1971. Ils seront disponibles en DVD ou BluRay, et 2 CD.

> Brel à Knokke, Les adieux à l'Olympia et Brel parle (Interview) - Bande annonce