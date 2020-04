publié le 10/04/2020 à 08:57

Le très discret Francis Cabrel a accepté de se confier sur ses temps troublés. Confiné à Astaffort dans la campagne Lot-et-Garonnaise, avec son épouse et une de ses filles, voici son regard d'artiste sur la crise sanitaire et citoyenne que nous traversons.

"Le charme de la campagne que parfois on raille prend vraiment toute sa dimension, on l'apprécie à sa juste valeur, on y trouve aussi une certaine pureté (...) Ce qui me manque le plus, c'est d'aller me chercher des sushis (...) Je suis assez accro à la nourriture japonaise", explique en rigolant Francis Cabrel.

Si pour certains et certaines artistes, le confinement est propice à la création, ce n'est pas le cas de Francis Cabrel. "Ça bloque un peu mon imaginaire, je n'ai pas du tout d'inspiration en ce moment. D'autant que j'ai beaucoup écrit ces deux années qui précèdent, parce que j'ai un disque qui est fini, qui aurait dû être mixé (...) Je suis un peu quand même dans la décompression de ce côté-là".

Que réserve Francis Cabrel sur son nouvel album ?

Cet album, l'artiste le travaille depuis le mois d'octobre avec ses musiciens. "C'est terminé, mais ça demande à être correctement fini, et puis tout l'emballage qui va avec, qui est au point mort bien entendu", explique-t-il. 14 nouvelles chansons ont été enregistrées à Astaffort pour le nouveau disque, dont la sortie était planifiée pour octobre 2020, "on verra bien" poursuit Francis Cabrel.

Le chanteur poursuit ses confessions sur la situation actuelle dans le monde, avec le coronavirus et les mesures de confinement. "Comme à tous les romantiques et les rêveurs, elle m'inspire que le monde pourrait changer, devenir plus proche, plus intelligent. On pourrait se servir de ça pour recommencer d'une autre façon plus humaine, moins effrénée (...) Plus d'attentions à l'écologie, plus de rapports avec le proche voisinage, le circuit-court qui se met en place", résume Francis Cabrel.