Benjamin Griveaux : Philippe Caverivière évoque les politiques au "kiki voyageur"

publié le 26/02/2020 à 20:36

J'ai hésité entre faire une chronique complète, historique et documentée sur la disparition du leader égyptien Hosni Moubarak ou me complaire dans la facilité et me rouler dans la fange en enchaînant les vannes faciles sur les tentatives de cinéma érotique amateur de Benjamin Griveaux… J'ai évidemment choisi la deuxième solution. Et c'est vrai qu'entre nous, l'Égypte on s'en fout un petit peu : Nobody "Caire". Ce sera la seule finesse de cette chronique. Et puis surtout il y a "mou" dans Moubarak. Alors que dans les vidéos de Griveaux… Vous m'avez compris.

Hosni Moubarak avait 91 ans. Un gars de 91 ans qui meurt ce n'est pas hyper étonnant. Alors qu'un candidat à la mairie de Paris qui envoie une vidéo de son bazar à trois semaines de l'élection et tout un pays qui commente la chose comme une grand-mère devant un stand de saucisses au Salon de l'Agriculture, c'est quand-même plus inattendu.

On entend beaucoup parler dans l'actu du 49.3. Aucun rapport avec la vidéo de Benjamin Griveaux ! On n'est pas sur du 49.3. On est bien. Mais on n'est quand-même pas sur du 49.3. On est à vue d'œil ou de nez, ça dépend comment on mesure, sur un petit 36.3637, c'est le Téléthon Griveaux.

Un avant et un après Griveaux

J'ai vu la vidéo. Et c'est vrai que je ne l'ai pas reconnu tout de suite Benjamin… Je n'ai pas dit dans la seconde comme son épouse "oh bah tiens c'est mon Benji". Nous les électeurs on ne se dit pas "celle de Villani doit être en forme de compas". On s'en fout. On ne devrait pas se poser ce genre de questions dans une vie politique normale.

Rendons hommage aux femmes : on le sait tous, derrière un grand homme il y a souvent une femme. Et derrière une femme qui court il y a souvent DSK qui court aussi ou Harvey Weinstein ou même Polanski.

Ce n'est pas la première affaire d'infidélité dans le monde politique. Chirac, Mitterand, VGE, plus récemment Hollande, ont eu eux aussi le "kiki voyageur".

Maintenant il y aura un avant et un après Griveaux. Je ne serais pas étonné qu'en 2022 les deux finalistes s'engagent en disant "non je n'enverrai pas de photos de mon zgueg". Et le pire c'est que ça nous suffira.

Penelope Fillon ? "La Greta Thunberg de la Sarthe"

On vit dans un monde complètement fou… où il est plus facile de trouver la vidéo du kiki d'un homme politique que de Penelope Fillon qui travaille. Même une vidéo où elle ferait une photocopie, ça n'existe pas.



C'est son côté écolo à Penelope. Elle a toujours refusé d'utiliser du papier. Zéro papier, zéro rapport, zéro déchet… zéro badge en plastique à l'Assemblée. Penelope c'est un peu la Greta Thunberg de la Sarthe.



Revenons sur l'affaire Griveaux. Alexandra de Taddeo affirme qu'il y avait à l'origine dix vidéos de Benjamin Griveaux. Et là ça change tout. On ne parle plus d'un court-métrage mais de la saison 1 d'une série. Je serais En Marche ! je serais disruptif jusqu'au bout et je vendrais la série sur Griveaux à Netflix. On appellerait ça "La Casa del Popol".