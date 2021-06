The Rolling Stones : découvrez la reprise du groupe de "Come on" de Chuck Berry

publié le 07/06/2021 à 11:26

En ce 7 juin, on a donc la chance d’entendre Mick Jagger sur RTL, et la coïncidence est assez dingue puisque c’est un 7 juin que le premier 45 tours des Rolling Stones est sorti ! Il y a pile 58 ans, le 7 juin 1963, on découvrait I want to be loved.



C’est la face B du premier 45 Tours des Rolling Stones, reprise d’un titre du bluesman américain Willie Dixon. Les Stones ont enregistré ce vinyle historique à Londres, dans un studio qu’ils avaient loué 40 Pounds pour 3 heures. Autre enregistrement ce jour-là, autre pépite, c’est cette fois-ci la face A du disque des Stones : une reprise étonnamment assez pop du titre rock Come on de Chuck Berry. Ils n’avaient pas encore trouvé leur son, leur patte…

Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts et Brian Jones considéré comme le leader à l’époque, formaient les Rolling Stones en 1963. Ils ont raconté plus tard qu’ils n’aimaient pas cette chanson (alors qu’ils vénéraient Chuck Berry) mais leur producteur, qui avait 19 ans comme Mick Jagger, leur avait imposée ! C’est aujourd’hui un document, c’est le point de départ, le premier disque des Rolling Stones.