Nat King Cole chante "Je ne repartirai pas", la version française de "L.O.V.E"

publié le 02/06/2021 à 08:12

L.O.V.E par l’immense Nat King Cole, premier interprète de cette chanson enregistrée 8 mois avant sa mort, il souffrait d’un cancer au poumon et il l’a fait contre l’avis de ses médecins. Le 45 Tours avait eu le temps de sortir mais il n’a jamais su que ce morceau allait traverser les décennies pour devenir un de ses plus grands succès et un classique.

Lors des séances de travail dans les fameux studios Capitol de Los Angeles, Nat King Cole avait aussi enregistré L.O.V.E en français. La chanson s’appelle Je ne repartirai pas.

On trouve cette version sur le vinyle Nat King Cole chante en français, album posthume dans lequel il interprétait aussi Les feuilles mortes et un titre de Gilbert Bécaud. Et savez-vous qui était à ses côtés pendant l’enregistrement pour veiller à ce qu’il prononce au mieux le français ? C’était Line Renaud, elle vivait à Las Vegas à l’époque et elle a été la coach de Nat King Cole en studio.