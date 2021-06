Découvrez Mohamed Ali reprendre "Stand By Me" de Ben E. King

Ce 3 juin marque les cinq ans de la disparition d’une icône, d’un athlète hors du commun : le boxeur Mohamed Ali… En 1963, il avait 21 ans, il s’appelait encore de son vrai nom Cassius Clay, et 6 mois avant de remporter son premier titre mondial catégorie poids lourds, "The Greatest" comme on le surnommait déjà, ou le "boxeur-poète" entrait, non pas sur un ring, mais dans les studios du label Columbia à New York, pour enregistrer devant 200 privilégiés un album parlé, façon one-man-show, un disque modestement intitulé I Am The Greatest (Je suis le meilleur).

Un numéro assez hallucinant d’auto-adulation en 9 rounds, qui ressemble d’ailleurs aux prémices du slam et du rap. Il faut rappeler que Mohamed Ali était aussi un orateur hors-pair… Et plus surprenant encore, le boxeur avait enregistré en bonus sa version d’une chanson, devenue depuis un immense classique : le morceau Stand By Me de Ben E. King. Le 45 Tours paru en 1964 était sorti en Europe, en Grande-Bretagne mais jamais en France…

