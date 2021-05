The Rolling Stones : 6 mois dans l'intimité des stars du rock avec Dominique Tarlé

publié le 12/05/2021 à 22:00

Ce sont des moments uniques, des moments qui changent une vie et qui restent à jamais gravés dans la mémoire de celui qui a pu les vivre. En 1971, pendant près de 6 mois, Dominique Tarlé, photographe et grand fan des Rolling Stones, a vécu au côté du mythique groupe.

Dans Bonus Track ce mercredi 12 mai, il revient sur ces moments magiques. Une opportunité rendue possible lorsque les Rolling Stones sont venus enregistrer Exile on Main Street dans la villa Nellcôté sur le Côte d'Azur. De ces 6 mois, ressortent de nombreux souvenirs, et des centaines de photos que vous pouvez retrouver sur le site de La Gallerie de l'Instant.

Dominique Tarlé a également sorti un livre, en collaboration avec Benoît Jarry et Florence Viard. Les Rolling Stones et Nellcôte, la véritable histoire d'une villa mythique retrace les 6 mois de rêve vécus sur place, avec des photos qui offrent des moments uniques, et un cadre idyllique, dans la baie de Villefranche-sur-Mer. Dominique Tarlé est également l'auteur de nombreuses autres séries de photos sur les stars de la chanson comme Johnn Lennon, Jimmy Hendrix ou encore Led Zeppelin...