Quand Jimi Hendrix bousculait "Johnny B. Goode" de Chuck Berry

publié le 18/09/2020 à 11:32

Rock’n’roll, on va décrasser les haut-parleurs. Il y a pile 50 ans, le 18 septembre 1970, Jimi Hendrix mourrait à l’âge de 27 ans après avoir ingurgité un mélange de médicaments et d’alcool dans une chambre d’hôtel à Londres.

Trois mois avant sa disparition, Jimi Hendrix s’était produit à plusieurs reprises dans la baie de San Francisco, dans le théâtre du campus de Berkeley. Et au cours d’un des concerts, il avait rendu hommage à Chuck Berry, pionnier du rock, créateur (entre autres) de l’emblématique Johnny B. Goode, morceau sur le rêve américain, qui raconte l’histoire de Johnny (c’est le vrai prénom de Jimi Hendrix), un garçon illettré qui devient une star de la guitare. C’est précisément ce titre qu’Hendrix avait choisi de décaper.



On est en 1970, Johnny B. Goode est déjà un titre culte et on mesure la force de Jimi Hendrix qui le bouscule et le pousse naturellement vers le hard rock, c’est comme s’il le passait au chalumeau. C’était ça l’effet Hendrix, c’était abrasif, révolutionnaire... Hendrix est entré dans l’histoire en seulement 4 ans de succès. On retrouve cette reprise dans le disque Live Hendrix in the West… Aucun inédit dévoilé en ce jour anniversaire : Jimi Hendrix est mort il y a 50 ans, il est enterré aux États-Unis dans la banlieue de Seattle, sa ville natale…