publié le 01/06/2021 à 11:37

Dans notre catégorie Rendons à César ce qui lui appartient, intéressons-nous à cette chanson : Il mio rifugio, par Richard Cocciante… Morceau magnifique, bande son du film Tandem. La chanson a été enregistrée pour le film. Le réalisateur Patrice Leconte voulait de l’italien et une voix rauque, c’est devenu un classique.

Mais ce qu’on sait moins c’est qu’il s’agit de l’adaptation d’une chanson française… L’auteur-compositeur et interprète d’origine s’appelle François Bernheim, il n’a pas eu de succès en tant que chanteur. Il a démarré dans un trio avec Véronique Sanson et sa sœur, mais par la suite il a brillé dans l’ombre. Il a écrit pour Bardot, pour les Poppy’s ("Non non rien n'a changé", c’est lui), pour Patricia Kaas il a composé Mon mec à moi, D’Allemagne, Entrer dans la lumière…

Et dans les années 70, peu de temps après avoir co-produit le premier album de Renaud, il a signé pour lui, paroles et musique, un morceau intitulé Le Refuge… On la trouve dans l’album L’aéroplane de François Bernheim. Elle était même sortie en 45 Tours, il y croyait, mais c’est la version italienne de Richard Cocciante qui a tout remporté…