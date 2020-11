publié le 16/11/2020 à 15:03

C'est une grande première dans l'histoire des 127 ans du célébrissime magazine Vogue. Pour son édition de décembre 2020, un homme seul est en une. Il a 26 ans, des millions de fans dans le monde, et une carrière musicale déjà remplie de succès. Il s'agit d'Harry Styles qui pour l'occasion secoue avec brio les codes genrés en posant en robe Gucci.

"Les vêtements existent pour qu’on puisse s’amuser, expérimenter avec eux. Ce qui est vraiment excitant, c’est que toutes ces frontières sont en train de s’effondrer. Lorsque vous enlevez : 'Il y a des vêtements pour hommes et il y a des vêtements pour femmes', une fois que vous faites tomber les barrières, vous vous donnez véritablement le champ libre", explique ainsi le chanteur de 26 ans dans les colonnes de Vogue.

Mais qui est ce Britannique à la voix chaude et envoûtante, au corps couvert de tatouages et qui a inspiré à l'auteure Anna Todd sa saga littéraire After ? Harry Styles est né le 1er février 1994 à Redditch (Angleterre). Il se fait d'abord connaître du grand public en 2010 en participant au télé-crochet The X Factor, dont il est éliminé. Élimination vécue aussi par quatre autres garçons dans la même catégorie "chanteur en solo" : Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne et Louis Tomlinson.

.@harry_styles is our December issue cover star!



Read how the star is making and playing by his own rules: https://t.co/tQPLi5OEtj pic.twitter.com/AxZgxE68Rx — Vogue Magazine (@voguemagazine) November 13, 2020

Les débuts colossaux avec One Direction

Sur une suggestion de la juge de l'émission, Nicole Scherzinger, ancienne membre des Pussycat Dolls, les cinq garçons créent un boys band et participent de nouveau au concours et se qualifient. Pendant leurs répétitions, Harry Styles suggère que le groupe se nomme One Direction. Banco. Leur reprise acoustique de Torn, reprise d'abord par Natalie Imbruglia, séduit les juges et le public. One Direction termine 3e de la compétition et part en tournée avec The X Factor dans tout le Royaume-Uni avec les anciens participants de l'émission en 2011. C'est le début d'un long succès.

One Direction est sans aucun doute, le groupe de boys band britannique qui a marqué les années 2010. Leur fan-base, les One Directionner, participe grandement au succès du groupe qui sort au total 5 albums, Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories, Four et Made in the A.M, qui gagnent tous à leur sortie les premières places des classements.

> One Direction - What Makes You Beautiful (Official Video)

Avec ses cheveux longs et ses tatouages, entre autres, Harry Styles devient rapidement la coqueluche des fans et l'objet de tous fantasmes. "J’ai adoré le temps que j’y ai passé. C’était tout nouveau pour moi, et j’essayais d’en apprendre le plus possible. Je voulais en profiter… Je pense que c’est probablement la raison pour laquelle j’aime voyager maintenant et m'imprégner de ce qui m'entoure", poursuit-il dans les colonnes de Vogue.

2015, la séparation des "1D"

Après 200 récompenses obtenues au cours de leur carrière, One Direction perd un de ses membres en 2015 : Zayn Malik, par la suite devenu mannequin et le partenaire de Gigi Hadid, avec qui il a eu une petite fille. Les quatre One Direction continuent les tournées et les clips jusqu'en décembre 2015, date officielle de la carrière en pause du boys band, laissant de très nombreux fans en larmes. L'information a immédiatement fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux où les chanteurs sont ultra populaires. Plus de 4 millions de tweets en 24h pour en parler. Rien de plus normal, le groupe est suivi par un peu moins de 25 millions d'Internautes sur Twitter.

Une carrière en solo réussie

Comme beaucoup d'autres anciens membres d'un boys band, Harry Styles se lance dans une carrière solo. Et il réussit. Son premier album Harry Styles (2017) aux 10 titres dont le célèbre Sign of The Times se hisse rapidement en haut des classements, dont la très convoitée première place du Billboard 200. Harry Styles devient alors le deuxième artiste britannique à accéder à cette place, après son ancien collègue Zayn Malik. Quelques mois plus tard, la BBC lui consacre un documentaire inédit. Après Adele et Michael Bublé, Harry Styles devient alors le troisième chanteur à avoir droit à son documentaire par la célèbre chaîne. En 2018, il pose pour Gucci, ajoutant une nouvelle corde à son arc et reçoit le Brit Award du Meilleur clip pour Sign of The Times.

> Harry Styles - Sign of the Times (Official Video)

Son deuxième album Fine Line sort en 2019 et accède aussi la première place convoitée du Billboard 200. Dans cet album, dont le titre Watermelon Sugar est l'un des favoris du public, Harry Styles y chante, entre autres, sa rupture avec Camille Rowe, mannequin franco-américaine. "Il a traversé cette rupture qui a eu un gros impact sur lui, a-t-il affirmé à propos du chanteur. Il a eu tout un processus émotionnel par rapport à elle, à toute cette relation. Il n'arrêtait pas de se dire: 'la meilleure chose que tu puisses faire pour régler ça, c’est de le mettre dans les chansons que tu écris'", confie ainsi son collaborateur Tom Hull au magazine américain Rolling Stone.

Une icône de la jeune génération qui s'engage pour une société plus ouverte et égalitaire

Au-delà de sa carrière musicale, ses histoires d'amour et ses ruptures avec Taylor Swift, Camille Rowe et Kendall Jenner, sans oublier son arrivée au cinéma devant la caméra de Christopher Nolan dans Dunkerque, Harry Styles est une icône engagée. En effet, en 2019 il fait sensation sur le red carpet du Met Gala avec sa tenue et son maquillage. Il est l'icône du parfum Gucci "Mémoire d'une odeur", sans genre. Il est vraiment à l’écoute de son côté féminin parce que c’est quelque chose de naturel. Et il est une grande source d’inspiration pour une jeune génération — sur la façon avec laquelle vous pouvez vous amuser tout à fait librement lorsque vous vous sentez à l’aise", explique d'ailleurs Alessandro Michele, le directeur créatif de Gucci.

>

Il pose des questions et réfléchit sur la masculinité, les genres, l'égalité des sexes, la sexualité, devant l'une des icônes de cette nouvelle génération : "Je me sens très chanceux d’avoir un groupe d’amis qui sont des mecs qui parleraient de leurs émotions et seraient vraiment ouverts (...) Le père d'un de mes amis m’a dit : 'Vous êtes tellement meilleurs que nous. Je n’ai jamais eu d’amis à qui je pouvais vraiment parler. C’est bien que vous vous entendiez parce que vous parlez de vraies choses. Nous ne l’avons tout simplement pas fait'", expliquait-il à Rolling Stone.