publié le 27/01/2017 à 10:20

C'est l'un des clips les plus attendus de ce début d'année. Celui pour I Don't Wanna Live Forever, duo sensuel entre Taylor Swift et Zayn Malik. Il s'agit du single officiel de 50 Nuances plus sombres, la suite des aventures érotiques de Christian Grey (Jamie Dornan) et Anastasia Steele (Dakota Johnson), au cinéma le 8 février. Dans la vidéo, les deux popstars se lamentent dans des chambres d'un hôtel de luxe londonien.



Tout commence par une arrivée tumultueuse, sous les flashs des paparazzis, pour Zayn Malik, ancien membre de One Direction qui a marqué l'année 2016 avec un premier album, Mind of Mine, réussi. Cintré dans un élégant costume noir, une barbe fournie et taillée, le chanteur se dirige vers sa chambre sans demander son reste. Avant de la réduire en ruines, furieux de ne plus voir sa belle.

Amants maudits

De son côté, Taylor Swift est tout aussi torturée. Évoluant dans un complet de lingerie en dentelle savamment dissimulé sous un manteau noir, l'interprète de Shake It Off se verse du champagne à flot, s'ennuie dans une fête sans son amant, s'agite en désespoir de cause, finit par briser un miroir. Un masque posé sur la porte rappelle que l'on évolue dans l'univers de 50 Nuances de Grey, la saga sado-masochiste d'E.L. James. On peut tout de même s'étonne qu'aucune image du film n'y figure.

Pour sa bande-originale, 50 Nuances plus sombres affiche une liste de collaborateurs impressionnante : The Avener, John Legend ou Sia. Précisons que Dakota Johnson, actrice principale de la saga, fait partie du "girl gang" de Taylor Swift, tout comme Gigi Hadid, petite amie de... Zayn Malik. Le monde est petit.