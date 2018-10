Michael Bublé arrête sa carrière pour s'occuper de son fils malade

publié le 15/10/2018 à 18:12

Il a décidé de s'occuper de sa famille. Le chanteur Michael Bublé s'est livré de façon très intime et touchante sur la maladie de son fils, Noha, 5 ans, atteint d'un cancer du foie, diagnostiqué en 2016. C'est dans le Daily Mail du 13 octobre 2018, que l'interprète de Haven't Met You Yet [chanson qui figure au générique de L'Amour est dans le pré, ndlr] a déclaré arrêter sa carrière après la sortie de son dernier album, Love, prévu pour le 15 novembre prochain.



"Toute ma perception de la vie a radicalement changé depuis que mon fils a eu un cancer. Le diagnostic m'a fait réaliser à quel point il était stupide de s'inquiéter des choses qui n'ont pas d'importance (...) Lorsque l'on apprend une nouvelle pareille, on veut simplement mourir. Je ne sais même pas comment je faisais pour continuer à respirer (...) J'ai décidé de ne plus jamais voir mon nom imprimé sur une affiche, de ne plus jamais utiliser les réseaux sociaux (...) J'ai fait l'enregistrement parfait. Maintenant, je peux partir en étant au sommet", a déclaré le chanteur, très ému.

Michael Bublé est revenu sur cette période très difficile et notamment sur les visites à l’hôpital, qu'il a toujours essayé de rendre moins triste. "Je ne l'ai jamais appelé l'hôpital, je l'appelais l'hôtel du rire". Sa femme, l'actrice Luisana Lopilato, s'est montrée d'un soutien sans faille a-t-il précisé, "Ma femme a été la plus courageuse de nous deux". Aujourd’hui son fils se porte mieux et ce dernier album, appelé Love lui est dédié.