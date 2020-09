Gigi Hadid et Zayn Malik annoncent la naissance de leur premier enfant

Zayn Malik et Gigi Hadid au Metropolitan Museum of Art de New-York en 2016.

publié le 24/09/2020 à 10:50

C'est un carnet rose pour Gigi Hadid et Zayn Malik. La mannequin et l'ex membre des One Direction ont annoncé sur Instagram la naissance de leur petite fille avec d'adorables photos. On y voit la petite menotte de la nouvelle-née à côté de la main de son père, tandis que la petite fille se repose sur la poitrine de sa mère. Son prénom n'a pas encore été dévoilé.

"Notre fille nous a retrouvés de ce côté de la terre cette semaine [du 21 septembre 2020] et elle a déjà changé notre monde. Nous l'aimons tellement", a écrit Gigi Hadid sur son compte Instagram. De son côté, Zayn Malik a commenté : "Notre petite fille est arrivée, en bonne santé et magnifique. Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment est une tâche impossible. L'amour que je ressens pour cette petite humaine dépasse mon entendement. Je suis reconnaissant de la connaître, fier de dire qu'elle est ma fille et reconnaissant de la vie que nous aurons ensemble".



Une naissance qui fait son petit effet dans l'univers de la mode, où Gigi Hadid rayonne depuis plusieurs années. Elle compte ainsi parmi ses amis, le créateur Simon Porte Jacquemus, Hailey Bieber-Baldwin ou encore Taylor Swift.

Gigi Hadid avait annoncé officiellement sa grossesse pendant le confinement, après une indiscrétion du média américain TMZ. Elle avait ainsi posté des photos de son baby-bump.