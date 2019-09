Nicole Scherzinger accepte de reformer les Pussycat Dolls contre un gros chèque

publié le 18/09/2019 à 22:00

Nicole Scherzinger, la célèbre chanteuse du groupe Pussycat Dolls a accepté de réunir le groupe pour une grande tournée mondiale. Selon les informations du journal britannique The Sun, Nicole Scherzinger aurait finalement accepté de reformer la bande contre un chèque de plusieurs millions de livres.

Une source proche du groupe explique ainsi au tabloïd qu'elle "a pendant longtemps tourné le dos aux offres de reformations, mais après 10 ans de séparation, elle est finalement prête". Les Pussycat Dolls feront donc leur grand retour dans une tournée internationale en 2020 et se murmure déjà la possibilité d'un album en préparation.

Les Pussycat Dolls a vu le jour en 1993 grâce à la chorégraphe Robin Antin. Au total, ce sont près de douze artistes qui ont fait vivre ce groupe de pop/RnB, mais on se souvient surtout de six femmes dont la tête d'affiche est Nicole. Elles se font connaître grâce à leurs chorégraphies énergiques, sensuelles, puissantes, à leurs voix suaves et leurs looks d'Amazones hip-hop. En 2005, elles ont obtenu deux Billboard Music Awards grâce à Don't Cha, récompensé également au MTV Vidéo Music Awards comme la meilleure danse dans un clip vidéo.

> The Pussycat Dolls - Don't Cha ft. Busta Rhymes (Official Video)

Après 15 ans au sommet de la musique pop, les six chanteuses et danseuses américaines décident de se séparer, Nicole Scherzinger souhaitant poursuivre une carrière solo. Depuis, le groupe s'est reformé avec de nouveaux visages suite à des télé-réalités dédiées à la recherche de nouvelles chanteuses et danseuses, mais n'ont jamais eu le succès des débuts.

Prise dans divers projets, dont trois albums, Nicole Scherzinger avait plusieurs fois refusé de reformer son girls band.