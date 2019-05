publié le 07/05/2019 à 10:48

Le Gala du Met est l’événement mondain de l'année. Supervisée par la papesse de la mode, Anna Wintour, la terrible rédactrice en chef du magazine Vogue, cette soirée rassemble tout le gratin mondial. Comme chaque année, ce sont des femmes comme Lady Gaga, Katy Perry ou Céline Dion qui illuminent le tapis rouge et attirent les yeux des photographes et des amoureux du papier glacé. Cependant, depuis quelques éditions, on peut remarquer que les hommes s'amusent de plus en plus avec la mode et troquent bien volontiers leurs costumes sombres pour des ensembles colorés et originaux.



Imprimés, broderies, textures, maquillage, bijoux, transparence... Des personnalités comme Ezra Miller, Darren Criss, Jared Leto ou encore Cody Fern bousculent les codes avec des créateurs audacieux. Depuis plusieurs grands rendez-vous, comme les Oscars ou les Grammy Awards de ces dernières années, les lignes bougent. Entre références historiques au flamboyant vestiaire masculin d'antan et emprunts à la mode féminine, ces messieurs font sensation. Il faut dire que les derniers thèmes du gala (l'imagerie chrétienne et le "camp", l'art de l’exagération) étaient particulièrement propices à l'audace.

Et puis il y a ceux qui n'ont pas vraiment joué le jeu. Avec leurs tristes smokings noirs, certaines stars étaient dans un hors sujet total. Pas sûr qu'Anna Wintour invite à nouveau ces hommes sans imagination (ou courage)...

Miley Cyrus et Liam Hemsworth, tout de noir vêtu... Crédits : DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date : 07/05/2019 11 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Miley Cyrus et Liam Hemsworth, tout de noir vêtu... Crédits : DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date : Megalyn Echikunwoke et Chris Rock Crédits : DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date : Desiree Gruber et Kyle MacLachlan Crédits : Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date : Chiwetel Ejiofor et Frances Aaternir Crédits : Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date : Taron Egerton au Met Gala 2019 Date : Justin Theroux au Met Gala 2019 Crédits : Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date : Le chanteur Shawn Mendes Crédits : Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date : Michael B. Jordan au Met Gala 2019 Crédits : Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date : Salma Hayek et François-Henri Pinault Crédits : Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date : Kanye West et Kim Kardashian West Crédits : Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date : Alexander Skarsgård au Met Gala 2019 Crédits : Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date : 1 / 1 < > +