La chanteuse Adele fait son retour dans l'émission "Saturday Night Live"

publié le 26/10/2020 à 02:55

Adele a fait son grand retour à la télévision ! La chanteuse britannique a présenté ce samedi 24 octobre l'émission américaine culte Saturday Night Live. "Mon Dieu, je suis absolument ravie de présenter enfin ce show. Non seulement j'aime vraiment cette émission, mais c'est celle qui a lancé ma carrière en Amérique, il y a 12 ans", a lancé la chanteuse qui avait revêtu le costume d'animatrice.

Adele a notamment évoqué avec humour son impressionnante perte de poids, qui a fait beaucoup réagir ces derniers mois. "Je sais que j'ai vraiment, vraiment changé depuis la dernière fois que vous m'avez vue", a lancé la Britannique. "Mais en fait, à cause de toutes les restrictions liées au Covid-19, j'ai dû voyager léger, et je n'ai pu prendre que la moitié de mon corps", a-t-elle ajouté.

Comme le veut ce talk show culte, Adele s'est prêtée à quelques sketchs avec notamment une parodie de l'émission de télé-réalité The Bachelor, où elle interprétait une prétendante. Elle a également chanté plusieurs de ses tubes comme Hello, Rolling In The Deep ou Someone Like You.