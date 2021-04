Quand Barbara interprétait "Lily" de Pierre Perret

publié le 22/04/2021 à 10:05

On va faire un tour dans un disque culte de Barbara, enregistré à Paris au théâtre du Châtelet en 1993. C’était son ultime série de concerts. Barbara interprétait une trentaine de chansons, quelques titres inédits et, 7 ans après avoir créé le spectacle Lily Passion, elle avait décidé de chanter chaque soir une autre Lily. Une Lily qu’on trouvait plutôt jolie, une Lily qui arrivait des Somalies : bref, la chanson Lily de Pierre Perret.

Un des premiers morceaux engagés du chanteur, un texte écrit en 1977 qui dénonce le racisme, les humiliations du quotidien, et qui a permis à l’auteur d’entrer dans les écoles. C’était une des chansons préférées de Barbara. C’est notre pépite du jour : Barbara interprète Lily de Pierre Perret.

Et cette chanson Lily est née aux États-Unis en 1972, au Madison Square Garden de New York, Pierre Perret était allé écouter Angela Davis, figure historique du mouvement noir américain, il était ressorti du meeting bouleversé, et avant même de reprendre l’avion il avait commencé à écrire les paroles. Il a travaillé le texte pendant près de 3 ans pour enfin donner naissance à Lily, reprise ici par Barbara. On trouve cette version dans le double album Châtelet 93 de Barbara.